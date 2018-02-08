T24 LogoT24 Logo
Spor

Madalya hedefleyen İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı'nın sponsoru yok!

"Hem takım hem de bireysel yarışlarda kürsüye çıkmak istiyoruz"

08 Şubat 2018 18:23

Milli takımdaki sporcuların başarı seviyesini daha üste yükseltmek için maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Başantrenör Salih Öztürk, "Dünya şampiyonu, olimpiyat rekoru sahibi Yasin Süzen'in de yer aldığı İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı'nda başarılı sporcularımız var. Sponsorumuz olmaması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Spor malzemesi temini, kamp faaliyetleri gibi sıkıntılarımız var. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı olarak sponsor desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Antalya'da kamp yapan İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Belarus'ta yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Salon  Atletizm Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Öztürk, "Şampiyonada hem takım hem de sporcularımızla bireysel yarışlarda kürsüye çıkmak istiyoruz. 3-4 madalya kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, 22-24 Mart'ta düzenlenen Belarus'ta yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. 3 antrenör, 1 fizyoterapist yönetiminde günde iki antrenman yapan 7 sporcunun Antalya kampı, 24 Şubat'ta sona erecek. Milli takım ilk kamp dönemi sonrası 1 haftalık aranın ardından şampiyona öncesi ikinci kamp dönemini gerçekleştirecek. Avrupa şampiyonasında 2'si gülle atma kategorisinde 9 sporcu yarışacak.

Madalya hedefi

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takım Başantrenörü Salih Öztürk, sporcularının Avrupa salon şampiyonasının ardından Avrupa açık pist, dünya şampiyonası sonrasında da olimpiyat olmak üzere zorlu yarışlara hazırlandığını anlattı. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı sporcularının geçmişte elde ettiği başarıları artırmayı istediklerini anlatan Öztürk, "Belarus'taki Avrupa salon şampiyonasında hem milli takım hem de sporcularımızın bireysel yarışta kürsüye çıkmak istiyoruz. Şampiyonada 3-4 madalya kazanmayı hedefliyoruz. Gelecek sene yapılacak dünya şampiyonasında da milli takım olarak altın madalya kazanmayı istiyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

İşitme engellilerMilli takımTürkiyeşampiyonamadalyaatletizmİşitme engelliler atletizmsporsponsordestek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24