Madalya avcısı Mete Gazoz: 19 yaşında, 23 madalya

Türkiye'nin gelecek vadeden sporcuları arasında gösterilen 19 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, uluslararası şampiyonalarda kazandığı madalyalarla adından söz ettiriyor.

Son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya alan Mete Gazoz, elde ettiği başarılarla umut veriyor.

Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda kürsüye çıkma başarısı gösteren Mete, kazandığı madalyalarla 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi umut veriyor.

Tokyo 2020'de Türkiye'ye oyunlarda okçuluk branşında ilk madalyasını kazandırmayı hedefleyen Mete, 2013'ten bu yana uluslararası arenada yarışıyor.

Erkekler klasik yayda mücadele eden milli okçu, katıldığı uluslararası organizasyonlarda bu güne kadar 23 madalya kazanma başarısı gösterdi. Türkiye'yi yarışmalarda başarıyla temsil eden Mete, genç yaşına rağmen 9 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Milli okçu, 23 madalyanın 9'unu 2018'deki turnuvalarda aldı. Bu ay boynuna 4'ü altın 5 madalya takan Mete, dünya klasmanında 7. basamağa tırmandı.

23 madalyanın 4'ü dünya şampiyonalarında

Mete Gazoz, uluslararası organizasyonlarda kazandığı madalyaların 4'üne dünya şampiyonalarında ulaştı. Genç yıldız, bu madalyaların 3'ünü takım, birini ise bireysel müsabakalarda elde etti.

Mete, Çin'in Wuxi kentinde 2013'te düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda yıldızlar klasik yay erkek takımı ile gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada ilk büyük başarısına imza attı.

Dünya şampiyonalarındaki bireysel madalyasını bu yıl ABD'nin Yankton kentinde gençlerde ikinci olarak alan Mete, ayrıca bu yaş grubunda 2016 ve 2017 yıllarında da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Arjantin'in Rosario kentinde geçen yıl karışık takım yarışmalarında bronz madalyaya ulaşan Mete, 2016'da ise Ankara'da erkek takım müsabakalarında gümüş madalya kazandı.

En büyük başarısını Berlin'de yakaladı

Babası eski milli okçu olan Mete Gazoz, kariyerindeki en büyük çıkışı ise bu yıl gerçekleştirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen hafta yapılan Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yay finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok ile karşılaşan Mete, güçlü rakibini 6-5 yenerek kariyerinde bu organizasyondaki ilk altın madalyasına uzandı.

19 yaşındaki milli okçu, Berlin'de ayrıca Yasemin Ecem Anagöz ile klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya aldı.

Genç sporcu, bu yıl Antalya ve Çin'in Şanghay kentinde yapılan Dünya Kupası ayaklarında da karışık takım yarışmalarında partneriyle üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Dünya Kupası'ndaki tüm madalyalarını bu yıl kazanan Mete, organizasyondaki performansıyla adından sıkça söz ettirdi.

Yunanistan'da üçleme yaptı

Milli okçu, Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları öncesi katıldığı Avrupa Gençler Şampiyonası'nda üç kategoride de altın madalyaya uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yunanistan'ın Patras kentinde düzenlenen şampiyonada Mete, bireysel, karışık ve erkek takım kategorilerinde altın madalyayı boynuna takarak üçleme yaptı.

Genç yaşında Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı

Milli okçu Mete Gazoz, genç yaşına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde finale kalarak dikkatleri çekti.

İngiltere'nin Nottingham kentinde 2016'da gerçekleştirilen organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Mete, şampiyona öncesi yapılan Avrupa kıtası elemeleri sonucu 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Mete, Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Kupası ve Avrupa Grand Prix müsabakaları gibi önemli organizasyonlarda da Türkiye'yi başarıyla temsil ederek kürsüde yer aldı.

Mete Gazoz'un 2013'ten bu yana uluslararası organizasyonlarda aldığı madalyalar şunlar:

Dünya Şampiyonası

Gümüş: Yankton 2018 - Gençler bireysel

Bronz: Rosario 2017 - Gençler karışık takım

Gümüş: Ankara 2016 - Gençler erkek takım

Gümüş: Wuxi 2013 - Yıldızlar erkek takım

Dünya Kupası

Altın: Berlin 2018 - Bireysel

Bronz: Berlin 2018 - Karışık takım

Bronz: Antalya 2018 - Karışık takım

Gümüş: Şanghay 2018 - Karışık takım

Avrupa Şampiyonası

Altın: Patras 2018 - Gençler bireysel

Altın: Patras 2018 - Gençler karışık takım

Altın: Patras 2018 - Gençler erkek takım

Gümüş: Nottingham 2016 - Bireysel

Diğer organizasyonlar

Akdeniz Oyunları:

Altın: Tarragona 2018 - Bireysel

Gençler Avrupa Kupası:

Altın: Porec 2017 - Bireysel

Bronz: Porec 2017 - Erkek takım

Altın: Marathon 2017 - Bireysel

Altın: Marathon 2017 - Erkek takım

Bronz: Marathon 2017 - Karışık takım

Gümüş: Klagenfurt 2015 - Bireysel

Avrupa Grand Prix:

Gümüş: Sofya 2016 - Bireysel

2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri: (Nottingham 2016)

Altın: Bireysel

Veronica's Kupası: (Kamnik 2017)

Gümüş: Erkek takım

Bronz: Karışık takım

Hedef olimpiyat şampiyonluğu

Mete Gazoz, AA'ya yaptığı açıklamada, eski milli sporcu olan babası Metin Gazoz'un sayesinde 3 yaşında okçuluğa başladığını söyledi.

Bu başarılara ulaşmak için çok yoğun çalıştığını belirten Mete, her gün ortalama 500 ok attığını dile getirdi.

Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil eden 19 yaşındaki milli okçu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise kürsünün zirvesinde yer almak istediğinin altını çizdi.

Mete Gazoz, öncelikli hedefinin Hollanda'da düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası olduğunu belirterek, "Burada altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı amaçlıyorum. Türkiye'nin okçulukta henüz olimpiyat madalyası yok. Tokyo 2020'de şampiyon olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.