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Dünya

Madagaskar'da yönetim krizi

30 Nisan 2009 00:36

Madagaskar'da devrik Devlet Başkanı Marc Ravalomanana'nın Başbakan olarak atadığı Manandafy Rakotonirina'nın, yeni Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya bağlı güçler tarafından tutuklandığı bildirildi.

Tümü silahlı yirmi kadar askerin, Rakotonirina'nın yeni yönetime rağmen Antananarivo'nun merkezindeki Carlton otelinde oluşturduğu genel merkezine girerek Rakotonirina'yı tutukladığı belirtildi.

Askerlerden biri, olay yerindeki gazetecilere "Manandafy Rakotonirina'yı tutuklamak için orada bulunduklarını" söyledi.

Madagaskar'da askerlerin desteğiyle iktidara gelen yeni yönetim, devrik Devlet Başkanı Marc Ravalomanana hakkında tutuklama emri çıkarmış, Ravalomanana ile dönemin Maliye Bakanının hükümet fonlarını kötüye kullanmakla suçlandıklarını açıklanmıştı.

Ülkede aylarca süren sokak gösterilerinin ardından Ravalomanana, iktidarı orduya devretmiş, ordu da mart ayında muhalefet lideri Andry Rajoelina'nın iktidara geçmesini sağlamıştı. Bu gelişmenin ardından Ravalomanana, halen bulunduğu Svaziland'a gitmişti.

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