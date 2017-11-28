Madagaskar’da salgın kontrol altına alındı

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Güneydoğu Afrika\'da yer alan ada ülkesi Madagaskar\'da ortaya çıkan veba salgını kontrol altına alındı.

Madagaskar Sağlık Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, \"1 Ağustos 2017’de Madagaskar’da başlayan veba salgını ulusal ve uluslararası tepkiler sayesinde kontrol altına alındı\" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü de, bugün yaptığı yazılı açıklamada salgının yavaşladığını duyurdu; ancak, uluslararası toplumu yardım ve müdahalenin devam etmesi gerektiği konusunda uyardı.

Madagaskar’ın 114 bölgesinin 57’sinde toplam 2 bin 384 veba vakası görülmüş, 207 kişi yaşamını yitirmişti. Ölüm oranı yüzde 9.0 olan bu veba türünün küresel bir soruna dönüşmesinden endişe ediliyordu.

Madagaskar’ın veba salgınından en kötü etkilenen bölgesi toplam vakaların yüzde 68’inin görüldüğü Analamanga Bölgesi oldu.

Salgın başladığından bu yana, sağlık birimlerine başvuran tüm hastaların tedavi edildiği, 24 Kasım itibariyle sadece 11 kişinin vebadan hastaneye yatırıldığı ve salgının ülke sınırları dışına çıkmadığı belirtildi.