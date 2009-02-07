Madagaskar'da polis dehşeti: 30 ölü

Devlet Başkanı Marc Ravalomanana tarafından geçen hafta görevinden alınan ve bugün muhalefetin kurduğu "Yüksek Geçiş Yönetimi"nin başına geçtiğini ilan eden Büyükşehir Belediye Başkanı Andry Rajoelina'nın yandaşlarının Devlet Başkanlığı sarayına yürüyüşe geçtiği sırada polisin göstericilere ateş açtığı belirtildi.Ravalomanana'yı devirmek için düzenlenen protesto gösterilerinde polisin gerçek mermilerle ateş açması yüzünden en az 30 kişinin öldüğü kaydedildi.Devlete ait ve bağımsız radyolar ise, Rajaelina liderliğindeki muhalefetin çağrısı üzerine düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polisin protestoculara ateş açtığını ve yaklaşık 30 kişinin öldüğünü duyurdu.