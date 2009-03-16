Madagaskar'da darbe sesleri!

Madagaskar'da, başkent Antananarivo'nun merkezinde bulunan Devlet Başkanlığı binasını kuşatan askerlerin, binaya girdiği bildirildi.



Haberi veren AFP, Devlet Başkanı Marc Ravalomanana'nın bulunmadığı binaya askerlerin girdiğini belirtti.



Haberde, binanın içinden silah sesleri geldiği de kaydedildi. Öte yandan, Madagaskar Kara Kuvvetleri Komutanı Albay Andre Ndriarijaona, ordunun yüzde 99'unun, Ravalomanana ile iktidar mücadelesi yapan muhalif lider Andry Rajölina'nın arkasında olduğunu açıkladı.



Askerlerin ele geçirdiği binanın, Devlet Başkanlığının, genellikle törenler için kullandığı bir bina olduğu bildirildi.



Bölgedeki kaynaklar, askerlerin ele geçirdiği binanın, kent merkezindeki devlet başkanlığı binalarından biri olduğunu, Devlet Başkanı Marc Ravalomanana'nın binada olmadığını, içeride kimsenin de bulunmadığını söyledi. Binaya giren askerler, kendilerinin Madagaskar'ın "yeni" ordusunun parçası olduğunu belirtti. Devlet Başkanı "yeni" orduyu tanımadığını açıklamıştı.

