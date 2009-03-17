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Dünya

Madagaskar'da bir tuhaf darbe

Madagaskar Devlet Başkanı istifa etti ve başkanlık ile başbakanlık yetkilerini askeri yönetime devrettiği bildirildi.

17 Mart 2009 02:00

Madagaskar Devlet Başkanı Marc Ravalomanana'nın istifa ettiği ve başkanlık ile başbakanlık yetkilerini askeri yönetime devrettiği bildirildi. 

Siyasi krizin pençesindeki ülkede muhalefet, Devlet Başkanı Ravalomanana'nın tutuklanması çağrısında bulunuyordu.

Başkent Antananarivo'da görev yapan ve adının gizli tutulmasını isteyen bir diplomat, "Devlet Başkanı, yetkilerini bir askeri idareye devrettiğine dair emri imzaladı" dedi.

Madagaskar'daki Fransa Konsolosluğu'nun, vatandaşlarına bir uyarı mesajı gönderdiği ve mesajda, "Başkan istifa etti, gösteri riski bulunuyor. İtidalli olun, gece dışarı çıkmamaya çalışın" denildiği ifade edildi.

Devlet Başkanı Ravalomanana'nın bir yardımcısı da, Ravalomanana'nın görevinden ayrılarak iktidarı orduya verdiğini kaydetti.

Adı belirtilmeyen yardımcı, Ravalomanana'nın bir açıklama yapacağını sözlerine ekledi.

Bu arada Ravalomanana'nın sözcüsü Andry Ralijaona da, devlet başkanının istifa ettiği haberlerini doğruladı.

Ralijaona, istifa haberinin özel bir radyoda duyurulmasının ardından Reuters ajansına yaptığı kısa açıklamada, bu haberi önce yalanladı, daha sonra da doğrulayarak Ravalomanana'nın yetkiyi orduya verdiğini söyledi.

Ravalomanana'nın istifa haberleriyle birlikte, muhalefet lideri Andry Rajölina'nın, bugün başkent Antananarivo'nun merkezinde bulunan devlet başkanlığı binasına girdiği bildirilmişti.

'İktidardan çekil' demişlerdi

Siyasi krizin pençesindeki Madagaskar'da muhalefet, Devlet Başkanı Ravalomanana'nın tutuklanması çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet lideri Rajölina, daha önce Devlet Başkanı Ravalomanana'nın referandum önerisini reddetmiş, hafta sonu da Ravalomanana'nın dört saat içinde "iktidardan çekilmesini" istemiş ve "Madagaskar'ın tümünde orduya kendisinin komuta ettiğini" açıklamıştı.

Madagaskar, 2002 seçimlerinden bu yana siyasi krizden çıkamıyor. Ocak sonlarında patlak veren olaylarda 100'den fazla kişi öldü.

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