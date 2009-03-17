Madagaskar'da asker resmen iktidarda

Madagaskar'da siyasi krizin ardından Devlet Başkanı Marc Ravalomanana, iktidarı orduya devrettiğini resmen açıkladı.



Ravalomanana, radyodan yayımlanan kısa konuşmasında, devlet başkanlığından ayrıldığını ve bu görevi ordunun üstleneceğini söyledi.



Bu arada Madagaskar Genelkurmay Başkanı Andre Ndriarijaona, Ravalomanana'nın istifasının ardından iktidarın devredildiği Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hyppolite Ramaroson'un bu görevi üstlenmemesi, muhalefet lideri Andry Rajoelina'nın ulusa önderlik etmesinden yana olduğunu açıkladı. Ndriarijaona, Rajoelina'nin iktidarı devralmasını tercih ettiğini, aksi takdirde ülkenin yeni bir krize sürüklenebileceğini kaydetti.



Afrika Birliği Örgütü ise, devlet başkanının yetkilerini devrettiği ordunun, iktidarı muhalefet lideri Rajoelina'ya vermemesi gerektiğini söyledi.



Örgütün Komisyon Başkanı Jean Ping, "ordunun iktidarı bir belediye başkanına vermesinin anayasal olmadığına", bunun durumu daha karmaşık hale getireceğine dikkati çekti. Şu anda neler olduğunu tam bilmediklerini ifade eden Ping, ancak iktidarın anayasal olmayan güçlerin eline geçmesinin Afrika Birliği örgütü tarafından hükümet darbesi olarak değerlendirileceğini hatırlattı.



Muhalefet lideri Rajoelina, bugün devlet başkanlığı makamına girmiş, muhalefet temsilcileri de 24 ay içinde seçimlere gidileceğini ve "4. Cumhuriyet"i oluşturmak üzere anayasanın yeniden yazılacağını açıklamıştı.

