-Maçtan sonra çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 74'e yükseldi KAHİRE (A.A) - 01.02.2012 - Mısır'ın ünlü takımı El Ehli ile Port Said'in El Masri takımları arasında oynanan maçtan sonra seyircinin sahaya inmesi sonucu 74 kişi öldü, binden fazla kişi de yaralandı. Bir grup taraftar, Port Said Stadı'nı ateşe verirken bazı taraftarlar da olayları stat dışında askeri yönetim aleyhine gösterilere dönüştürdü. Mısır'dan yayın yapan Modern Sport adlı özel kanalı, yetkililere dayanarak verdiği habere göre, olaylarda ölenlerin sayısının artabileceğini hastaneye kaldırılanlar arasında çok sayıda ağır yaralı bulunduğunu bildirdi. Yarı resmi El Ahram gazetesi ise konuk takım El Ehli'nin askeri birlikler tarafından stattan çıkarılmaya çalışıldığını ancak takımın hala Pord Said'de olduğunu kaydetti. Şu ana kadar ölenler arasında futbolcu olup olmadığı bilinmiyor. Bazı kaynaklar, yaralılar arasında her iki takımdan da futbolcuların bulunduğunu belirtti. AA muhabirinin telefonla ulaştığı bazı Pord Said sakinleri, şehir merkezinde askeri birliklerin önlem aldığını, stat çevresinden ise silah seslerinin geldiğini ileri sürdüler. Muhalif El Vefd gazetesine göre stattaki güvenlik kuvvetleri olayları bastırmakta yetersiz kaldı ve olaylar stat dışına yayıldı. Öte yandan başkent Kahire'de Zamalek ve İsmailiye takımları arasında oynanacak olan lig maçının Port Said'deki olaylardan sonra iptal edilmesi üzerine taraftarlar, polisle çatışmaya başladı. Bir grup öfkeli taraftarın stadı ateşe verdiği öğrenildi. Başkent Kahire'de çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Mısır'ın resmi Nil televizyonu en az 100 taraftarın yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, stat dışında ise yangının sürdüğünü belirtti.