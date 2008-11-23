Maçtan notlar: Trabzonspor-Sivasspor





Geçtiğimiz sezon Trabzon’da oynanan ve maçın son anlarında yaşananlardan dolayı tamamlanamayan olaylı maçtan sonra 2 takım ilk kez Trabzon’da karşı karşıya gedi



Maçtan önce Trabzonspor 26 puanla zirvede yeralırken, Sivasspor 21 puanla 5. sırada bulunuyordu.



Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçına beklenen 11'le çıktı. Son Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ceyhun ve Tayfun'u yedeğe çeken Yanal, Serkan ve Selçuk'u ilk 11'de oynattı. Bordo mavili takımda kaptan Hüseyin sahadaki tek Trabzonlu futbolcu olurken Sivasspor'da Abdurrahman ve Sedat, Trabzon doğumlu futbolcular olarak sahaya çıktı.



TRİBÜNLER BORDO MAVİ



Trabzonsporlu taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdular. Havanın yağışlı olması nedeniyle yönetim yaklaşık 20 bin adet bordo mavi ve beyaz renklerde yağmurluk dağıttı. Sivas'tan gelen yaklaşık 30 kişilik, 'Yiğido Gençlik' taraftar grubu da takımlarına destek verdi.

Bu arada yönetim, deniz tarafındaki kale arkasına mavi, güney tarafındaki kale arkasına ise bordo kaşkol dağıtarak taraftarlara jest yaptı.



TARAFTARLAR DOSTLUK YEMEĞİ YEDİ



Maçtan önce her 2 takımın taraftarları bir araya gelerek dostluk yemeği yedi. Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin lokalinde gerçekleşen yemekte 2 takım taraftarları dostluk mesajları verdi.



SİVASSPOR'DAN ANLAMLI PANKART



Sivasspor sahaya geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Erkan Ocaklı için, ``Erkan Ocaklı'ya Allah'tan rahmet, tüm Karadenizliler'e başsağlığı diliyoruz`` yazılı pankartla çıktı. Tüm taraftarlar Sivasspor'un bu jestini alkışladı. Trabzonspor da sahaya, ``Erkan Ocaklı gönlümüzdesin`` pankartıyla çıktı.



ÇİFT FORMAYLA SAHAYA ÇIKTILAR



Trabzonsporlu futbolcular sahaya çift forma giyerek çıktılar. Üzerlerindeki ikinci formayı çıkararak tribünlere koşan futbolcular, formaları taraftarlara fırlattılar.



PAF'DA TRABZONSPOR GALİP



Trabzonspor PAF takımı, ligin 12'nci haftasında Yavuz Selim Sahası'nda konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Golleri 40 ve 81'inci dakikalarda Göksu, 78'inci dakikada da Utku kaydetti.



HASAN BASRİ BİLGİ İÇİN SAYGI DURUŞU



Trabzonspor ve Sivassporlu futbolcular, maç öncesi geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Trabzonspor Divan Kurulu üyesi Hasan Basri Bilgi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



