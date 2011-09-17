-Maçtan notlar TRABZON (A.A) - 17.09.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Trabzonspor, bu sezon ilk kez Hüseyin Avni Aker Stadı'nda taraftarıyla buluştu. Saha zemininde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Avrupa Kupaları'nda Benfica ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan, Athletic Bilbao, Inter ve Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Manisaspor maçlarını deplasmanda oynayan bordo-mavililer, sahanın da hazır olmasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla birlikte taraftarı önüne çıktı. Geçen sezonun 33. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 15 Mayıs'ta sahasında karşılaşan Trabzonspor, yine aynı rakibi ile 125 gün sonra taraftarıyla buluştu. Trabzonsporlu taraftarlar, Inter galibiyetine rağmen Hüseyin Avni Aker Stadı'nı tam olarak dolduramadılar. Tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken 15 bin dolayında bordo-mavili taraftar, takımına destek verdi. Karşılaşmanın başlamasına 15 dakika kala elektrikler kesilirken sorun maç başlamadan giderildi. -4 oyuncu değiştirdi- Teknik Direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 galip geldikleri Inter maçının ilk 11'indeki 4 oyuncuyu değiştirdi. Güneş, karşılaşmanın golünü atan Celustka, Halil Altıntop ve Alanzinho'yu yedek bıraktı, Glowacki'yi ise 18 kişilik kadroya almadı. Güneş, bu oyuncuların yerine Mustafa Yumlu, Volkan, Adrian ve Vittek'i ilk 11'de sahaya sürdü. Ankaragücü'nden transfer edilen ve Inter maçının son bölümünde oyuna giren Vittek, yeni takımıyla ilk kez 11'de sahaya çıkarken Henrique ile birlikte forvette görev yaptı. -13 futbolcu kadroya giremedi- Bu sezon alternatifli bir kadro oluşturan Trabzonspor'da 13 futbolcu maç kadrosunda bulunmadı. Karadeniz ekibinde, cezalı oyuncu Burak, sakatlığı süren Onur, Piotr Brozek, Barış Özbek, Tayfun Cora'nın yanı sıra, Glowacki, Murat Tosun, Eren Albayrak, Barış Ataş, Marek Sapara, Pawel Brozek, Sercan Kaya ve Bora Sevim 18 kişilik kadroda yer almadı.