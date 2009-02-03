Maçtan notlar: Sivasspor-Galatasaray

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İstanbul'da 1-1 berabere kalan Sivasspor ile Galatasaray, bu maçın rövanşında Sivas'ta karşılaştı. Kupada yarı finale yükselecek 4 takımdan birini belirleyecek maça, futbolseverler hafta içi oynanmasına rağmen büyük ilgi gösterdi.



Maç öncesinde stadyum çevresinde ve kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Bileti olmayan taraftarlar, stadyum çevresindeki arama noktalarından içeriye alınmadı. Taraftarlar, arandıktan sonra stadyuma alındı. Stadyumun kapıları taraftarlara maçtan yaklaşık 2,5 saat önce açıldı. Maçta çok sayıda polis ve özel güvenlik ekibi görev aldı.



Kapalı VIP tribünü biletlerinin 50, maraton VIP tribünü biletlerinin 25, maraton ve misafir takım tribünü biletlerinin 10, kapalı yanı ve kale arkası tribünü biletlerinin ise 5 TL'den satıldığı maça, hafta içine denk gelmesine rağmen futbolseverler ilgi gösterdi. Tribünler, kale arkalarındaki küçük boşluklar dışında doldu.



Ligin 17. haftasında 24 Ocakta Sivas'ta oynanan maçta takımlarının 2-0'lık galibiyetiyle büyük coşku yaşayan Sivassporlu futbolseverler, takımlarının kupa serüveninin devam etmesi açısından büyük önem taşıyan maçta takımları Sivasspor'a destek vermek amacıyla tribünlerdeki yerlerini aldı. Sivassporlu taraftarlar, takımlarına coşkulu bir şekilde destek verdi.



Galatasaraylı taraftarlar da bu zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Havuz tarafı kale arkası tribünü ile kapalı yanı tribünü arasındaki bölümde yerini alan yaklaşık 600 Galatasaraylı taraftar, takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Konuk ekip Galatasaray'ın taraftarlarına, toplam 825 bilet ayrıldığı belirtildi.



Maç öncesinde, her iki takım taraftarları da futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Sivassporlu taraftarlar, İstanbul'da Galatasaray ile oynanan kupa maçında sarı-kırmızılı taraftarların tepkilerine maruz kalan İsrailli golcü Pini Felix Balili'ye destek içerikli tezahüratlar yaptı.



ZEMİNDE KAR VE BUZ YOK



İki ekip arasında 24 Ocakta Sivas'ta oynanan lig maçında zemini kısmen buz tabakasıyla kaplı olan 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde, bu maçta kar ve buz tabakası görülmedi. Kar yağışı ihtimaline karşı branda ile korunan zeminin, lig maçına oranla futbol oynamaya daha elverişli olduğu belirtildi. Kentte dün etkili olan sıcak havanın etkisiyle yumuşayan zeminin, gece saatlerinde etkili olan soğuk havanın etkisiyle yeniden sertleştiği öğrenildi. Maç saatinde hava sıcaklığı 0 ile 7 derece arasında ölçüldü. Karşılaşma, kapalı bir havada oynandı.



Stadyuma, önce konuk ekip Galatasaray geldi. Galatasaray takımı, konakladığı otelden geniş güvenlik önlemleri altında stadyuma geldi. Sahaya giren sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ve teknik heyeti, saha zeminini kontrol etti. Zemini kontrol etmeye çıkan futbolcular arasında kırmızı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyen Ayhan da yer aldı. Ayhan'ın, bu zeminde nasıl top kullanılacağı ile ilgili Ümit Karan ve Arda ile sohbet ettiği gözlendi.



Galatasaray'dan yaklaşık 20 dakika sonra stadyuma gelen Sivasspor'un teknik heyeti ve futbolcuları da zemini kontrol etti. Maçın orta hakemi Bünyamin Gezer de yardımcıları ile birlikte karşılaşmadan yaklaşık 1,5 saat önce sahayı gezerek zemini inceledi.



Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun ve bazı futbolcular, konuk ekip Galatasaray'ın teknik heyetine ve futbolcularına başarılar diledi.



GALATASARAY TARAFTARINA DEMET DEMET KARANFİL



Sivasspor yönetimi, maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar başta olmak üzere maça gelen tüm taraftarlara demet demet karanfil dağıttı. Havuz tarafı kale arkası kale arkası tribününde yerlerini alan Galatasaraylı taraftarlar, Sivasspor yönetiminin karanfil jestine alkışlarla karşılık verdi. Taraftarlar, dağıtılan karanfilleri, futbolcuların çıkışı sırasında sahaya doğru fırlattı. Ellerinde karanfillerle sahaya çıkan futbolcular da çiçekleri rakipleri oldukları takımların taraftarlarına armağan etti. Karanfillerin tribünlere atılmasının ardından Sivassporlu taraftarlar, "İşte taraftar, işte şampiyon" tezahüratı yaptı.



MAÇI 120 BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ



Maçı Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, Eski Demokrat Parti Genel Başkanı Mehmet Ağar, Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bazı milletvekilleri ve her iki takımın yöneticileri ile il protokolü birlikte izledi.



Ligde oynanan maç sonrası, Futbol Federasyonu'nun saygınlığını zedeleyici isnat ve eylemlerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Üstünel de maçı, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin ile birlikte protokol tribününde izledi.



Karşılaşmayı, ulusal ve yerel basın kuruluşlarından toplam 120 basın mensubu takip etti. Maçta, televizyonların canlı yayın ekiplerinde görev alan çok sayıda kameraman ve teknik personel de görev yaptı.



GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK



Çeyrek finalin ilk ayağında geçen hafta İstanbul'da Sivasspor 1-1 berabere kalan ve tur için bu maçta galibiyete ya da en az 2-2 ve üzeri beraberliklere ihtiyacı olan konuk ekip Galatasaray, Sivasspor karşısına çok sayıda oyuncusundan yoksun bir kadroyla çıktı.



Galatasaray, kırmızı kart cezalısı olan, ancak arkadaşlarına destek için Sivas'a gelen Ayhan ile sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmeyen Lıncoln, Baros, Lınderoth, Aydın ve Kewell gibi birçok yıldız isminden yoksun bir kadroyla Sivasspor karşısında mücadele etti.



SERVET VE SABRİ DE MAÇ KADROSUNA ALINMADI



Sivas'a getirilen Servet ve Sabri de maç kadrosuna alınmadı. Servet'in gribal enfeksiyon geçirdiği gerekçesiyle, Sabri'nin ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.



Milan Boros'un forma giydiği maçlarda genellikle sahaya tek forvet çıkan Galatasaray'da, 2 maçlık kırmızı kart cezası biten Ümit Karan ve sakatlığı geçen Nonda ikilisi bu maçta forvette birlikte görev yaptı. Bu ikiliye, forvette Arda da destek verdi.



Galatasaray teknik direktörü Michael Skibbe, savunmada Servet'in yokluğunda Emre Aşık'ın yanında Meira'ya şans verdi. Sol bekte Hakan Balta'yı oynatan Skibbe, sağ bekte ise Emre Güngör'ü görevlendirdi.



Galatasaray'da Ayhan'ın yokluğunda orta alanda Mehmet Topal'ın yanında Mehmet Güven görev yaptı. Mehmet Topal ve Mehmet Güven ikilisinin yanında Barış Özbek de orta alanda görev aldı.



Kupa maçlarında De Sanctis'in yerine kaleyi Aykut'a emanet eden Skibbe, bu maçta da Aykut'a şans verdi.



Skibbe, maç kadrosuna aldığı kaleci Orkun ile Yaser, Serkan Kurtuluş, Alparslan Erdem ve Volkan Yaman'ı yedek soyundurdu.



Galatasaray'da sahaya kaptan olarak Ümit Karan çıktı.



SİVASSPOR'DA HAYRETTİN, ONUR VE BİLİCA YOK



İlk maçtaki 1-1'lik beraberlikle rakibine karşı avantajlı konumda olan ve maçın golsüz eşitlikle sona ermesi halinde adını yarı finale yazdıracak olan Sivasspor'da ise Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı savunma oyuncusu Bilica ile dizindeki sakatlığı nedeniyle son haftalarda sahalardan uzak kalan Hayrettin Yerlikaya ve Kayserispor maçında dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Onur Tuncer, bu zorlu maçta formagiymedi.



Bilica'nın yokluğunda savunmada Diallo-Sedat ikilisine şans veren Uygun, sol kanatta ise Murat Sözgelmez'e şans verdi. Çeyrek final ilk maçında olduğu gibi forvette yine Mehmet'in yanında yeni transfer Kamanan'ı oynatan Uygun, Balili'yi ise yedek soyundurdu.



Kasığındaki sakatlığı nedeniyle idmanlarda takımdan ayrı olarak çalışan Kamerunlu oyuncu Herve Germain Tum'u da yedekler arasında bekleten Uygun, ön liberoda Sylla'ya şans verdi.



Tum ve Balili ile birlikte Faruk, Mohammed Ali, Sergio ve kaleci Akın'ı da yedek soyunduran Uygun, yeni transfer Tevfik Altındağ'ı da maç kadrosuna dahil etti.

