Maçtan notlar: Sivasspor-Galatasaray

Turkcell Süper Lig'in 16 maçlık ilk bölümünü 34 puanla lider olarak tamamlayan Sivasspor, sahasında lig üçüncüsü Galatasaray'ı konuk etti. Lig'de şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyan ve sonucu futbol kamuoyu tarafından merakla beklenen maça, futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.



Maç öncesinde Sivas'ta coşku hakimdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent meydanı ve çevresinde toplanan Sivassporlu taraftarlar davul-zurna eşliğinde eğlenerek stadyumun yolunu tuttu. Sivas'ın işlek caddeleri Sivasspor bayrakları ile donatılırken, bazı taraftarlar araçlarla şehir turu attı.



Maç öncesinde stadyum çevresinde ve kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Bileti olmayan taraftarlar, stadyum çevresindeki arama noktalarından içeriye alınmadı. Taraftarlar, arandıktan sonra stadyuma alındı. Stadyumun kapıları taraftarlara maçtan yaklaşık 3,5 saat önce açıldı.



Maçı izlemek üzere İstanbul ve diğer illerden havayolu ve karayoluyla Sivas'a gelen Galatasaraylı taraftarlar, Taşlıdere mevkisindeki bir tesiste bekletildikten sonra toplu bir şekilde otobüslerle çevik kuvvet ekipleri eşliğinde stadyuma getirildi. Konuk seyirciler de stadyum girişinde arandıktan sonra tribünlere alındı. Maçta çok sayıda polis ve özel güvenlik ekibi görev aldı.



MAÇA YOĞUN İLGİ



VIP tribünü biletlerinin 100, maraton VIP tribünü biletlerinin 50, maraton tribünü biletlerinin 25, kapalı yanı tribünü ve Galatasaray tribünü biletlerinin 20, kale arkası tribünü biletlerinin ise 10 TL'den satıldığı maça, futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.



Maçı izlemek üzere, Sivas'ın yanı sıra başta Tokat, Kayseri olmak üzere çevre illerden ve İstanbul'dan çok sayıda futbolsever 4 Eylül Stadyumu'na akın etti.



Sivasspor'un taraftarlar tribünlerdeki yerlerini alırken, Galatasaraylı taraftarlar da takımlarını bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmadı.



Konuk ekip Galatasaray'ın taraftarlarına, toplam 870 bilet ayrıldı. Havuz tarafı kale arkası tribünü ile kapalı yanı tribünü arasındaki bölümde yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.



Tribünler, her iki takım taraftarları arasında güvenlik amacıyla bırakılan küçük bir bölüm dışında tamamen doldu.



Stadyuma, önce konuk ekip Galatasaray geldi. Galatasaray takımı, konakladığı otelden geniş güvenlik önlemleri altında stadyuma geldi. Sahaya giren sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ve teknik heyeti, buz tabakası temizlenen zemini kontrol etti.



Maç öncesinde, her iki takım taraftarları da futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaraylı taraftarlar, "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yaparken, Sivasspor taraftarı onlara "Bu sene şampiyon Anadolu'dan" sözleriyle karşılık verdi.



MAÇI 130 BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ



Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Adnan Polat ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, protokol tribününden basın mensuplarına yan yana poz verdi. Ayrıca Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe'nin yanına giderek başarı dileğinde bulundu. Her iki takımın futbolcuları da maçtan önce birbirlerine başarı diledi.



Maçı Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bazı milletvekilleri ve her iki takımın yöneticileri ile il protokolü birlikte izledi.



Karşılaşmayı, ulusal ve yerel basın kuruluşlarından toplam 130 basın mensubu takip etti. Maçta, televizyonların canlı yayın ekiplerinde görev alan çok sayıda kameraman ve teknik personel de görev yaptı.



Maç öncesinde, Sivasspor İkinci Başkanı Mehmet Oflaz, başarılarından dolayı Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun'a başarılarından dolayı, bayiliğini yaptığı bir otomobil firmasının aracını hediye etti. Uygun'a aracın anahtarını teslim eden Oflaz, daha sonra başarılı teknik adamla hatıra fotoğrafı çektirdi.



BUZLU ZEMİN TEMİZLENDİ



Maçın oynandığı 4 Eylül Stadyumu'nun buzlu zemini, kulüp çalışanları ve belediye ekiplerince temizlendi. Zeminde yer yer su birikintisi olduğu gözlendi. Bu nedenle her iki takım oyuncuları da su birikintisi olan bölümlerde ayakta durmakta güçlük çekti.



Her iki takımda da bazı oyuncuların soğuktan etkilenmemek için uzun kollu forma giydikleri, ayrıca ellerine eldiven taktıkları görüldü.



Bu arada, maç öncesinde 4 Eylül Spor Kompleksi dış sahada PAF takımları arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK



Konuk ekip Galatasaray, kırmızı kart cezalısı Emre Güngör ve sarı kart cezalısı Meira, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmeyen Lincoln, Servet, Nonda, Linderoth, Mehmet Güven ve Ferdi ile ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmaları süren Hasan Şaş, Kewell, Murat Akça, Uğur Uçar ve Serkan Çalık'tan yoksun bir kadroyla Sivasspor karşısına çıktı.



Servet, Meira ve Emre Güngör'ün yokluğunda defans bloğunu oluşturmakta zorlanan Galatasaray teknik direktörü Michael Skibbe, savunmada Emre Aşık ve Hakan Kadir Balta ikilisine şans verdi.



Skibbe, maç kadrosuna aldığı kaleci Aykut, Aydın, Yaser, Fatih, Semih ve Alparslan'ı yedek soyundurdu.



Galatasaray'da sahaya kaptan olarak Ümit Karan çıktı.



SİVASSPOR'DA HAYRETTİN VE DİALLO YOK



Ev sahibi Sivasspor'da ise dizindeki sakatlığı nedeniyle hafta içi yapılan idmanlarda takımdan ayrı çalışan Hayrettin Yerlikaya ile sakatlığı bulunduğu bildirilen Mamadou Diallo, bu zorlu maçta forma giyemedi.



Kasığındaki sakatlığı nedeniyle bazı idmanlara çıkamayan Herve Germain Tum ise maça yetiştirildi. Bülent Uygun, Tum'a bu zorlu maçta şans verdi.



Uygun, ara transfer döneminde İsrail'in Maccabi Telaviv takımından transfer edilen Fransız oyuncu Yannic Kamanan ile kaleci Akın, Balili, Sylla, Sezer, Faruk ve Muhammet Çağlar'ı yedek soyundurdu.



SİVASSPOR SİFTAH PEŞİNDE



Sivasspor ile Galatasaray bu maçla birlikte ligde 7. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette, bugüne dek yapılan 6 maçın 4'ünden Galatasaray galip ayrılırken, 2 maç berabere sonuçlanmıştı.



Konuk ekip Galatasaray, bu maçı da kazanarak Sivasspor'a karşı 5'inci galibiyetine imza atmayı hedefliyor.



Galatasaray'a 3'ü dış sahada, 1'i ise iç sahada olmak üzere 4 maçta mağlup olan, evindeki 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılan Sivasspor ise bu maçtan galip ayrılarak sarı-kırmızılı ekibe karşı ilk galibiyetini elde etmek istiyor.



"4 Büyük" olarak olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sadece Galatasaray'a karşı galibiyeti bulunmayan Sivasspor, sarı-kırmızılı ekibi yendiği takdirde 4 büyük takıma karşı galibiyet elde etmiş olacak.



Sivasspor'un, ligde Trabzonspor'a karşı 4, Beşiktaş'a karşı 3, Fenerbahçe'ye karşı ise 1 galibiyeti bulunuyor.



Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında, 4 Mayıs 2008 günü Galatasaray'a 5-3 yenilen ve bu mağlubiyetin ardından ligde iç sahada yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, bu maçı da kazarak iç sahadaki yenilmezliğini 265 güne taşımak istiyor.



Yiğidolar, ayrıca Galatasaray'ı yenerek birinci ligdeki 58'inci galibiyetine imza atmayı hedefliyor.