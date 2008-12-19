Maçtan notlar: Konyaspor-Fenerbahçe

Turkcell Süper Lig'de yapılan Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde, stat dışında yaşanan olaylarda 1 polis başından yaralandı.



Maç öncesinde stat yakınlarında Konyaspor taraftarlarıyle çevik kuvvet arasında arbede yaşandı. Taraftarların taşkınlık yapması üzerine çevik kuvvet müdahale etti. Kimi taraftarlar ise kaldırım taşlarını sökerek polise attı ve çevredeki otomobillere zarar verdi. Bu sırada başına taş isabet eden bir polis, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Atatürk Stadı içinde ve dışında toplam 1032 polis görev yaptı. Kimi taraftarların, turnikelerin kablolarını kestikleri, yetkililerin uzun bir süre kabloların kesilen bölümünü aradıkları öğrenildi. Bir süre sonra arızanın giderilmesiyle taraftarlar, stattan içeri alınmaya başlandı. Taraftarlar, stada girerken iki noktada polis tarafından arandılar.



Stadın girişinde Konya'da yayımlanan Konya Postası gazetesinin bastırdığı, Mevlana'nın yaşamını anlatan "Vuslat" isimli dergi, her iki takımın taraftarlarına ücretsiz olarak dağıtıldı.





ROBERTO CARLOS'A YOĞUN İLGİ



Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümü maç başlamadan 1 saat önce doldurdular ve takımlarını desteklemeye başladılar.



İki takım oyuncuları da maçtan 45 dakika önce sahaya çıkarak ısındılar. Fenerbahçeli taraftarlar, sahada ısınma hareketleri yapan Roberto Carlos, Alex ve Güiza'yı tribünlere çağırarak tezahüratta bulundular. Taraftarlar, özellikle Fenerbahçe'nin yıldızı Roberto Carlos'a yoğun ilgi gösterdiler.



FENERBAHÇE'DE EKSİKLER



Fenerbahçe'de, sakatlığı süren Kazım, Selçuk ve Semih'in yanısıra Gürhan, Burak ve Tümer, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadılar.



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Kazım, sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında 18 kişilik kadroya dahil edilmezken, teknik direktör Luis Aragones, Deniz Barış'ı kadroya aldı. İspanyol teknik adam, cezalı Lugano ve Edu'nun yerine Önder ve Yasin'e görev verdi.



Bu arada Emre Belözoğlu, Önder Turacı, Uğur Boral, Volkan Babacan ve İlhan Parlak, bugün Mevlana Müzesi yanındaki Sultan Selim Camii'nde Cuma Namazı kıldıktan sonra kimi yöneticilerle birlikte Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiler. Mevlana Müzesi'nde dua eden futbolcular, daha sonra otele geçtiler.



"ANNE BİLET ALDIM PARAM BİTTİ"



Evsahibi takımda, sağ kanat oyuncusu Cihan ve savunma oyuncusu Mehmet Çoğum cezaları, savunmada oynayan Koray da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.



Bilet fiyatlarını protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, tepkilerini "Anne bilet aldım param bitti " pankartıyle dile getirdiler.



Bu arada PAF takımları arasında yapılan maçta ise Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 yendi.



BASIN MENSUPLARININ YOĞUN İLGİSİ



Fenerbahçe-Konyaspor maçına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Maç için 103 muhabir ve 40 foto muhabirinin akredite oldukları öğrenildi.



Almanya'dan gelen gazeteciler Roland Stefani ve Patrick Epler de karşılaşmayı izledi. Alman basın mensuplarının, Almanya'da yayınlanan bir dergide konu olacak Fenerbahçe ile ilgili fotoğraf çekecekleri ve bilgi toplayacakları belirtildi.

