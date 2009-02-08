Maçtan notlar: Konyaspor-Beşiktaş

Turkcell Süper Lig'de yapılan Konyaspor-Beşiktaş maçında stat içi ve çevresinde 1279 polis görev yaptı.



Partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Konya'ya gelen DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, karşılaşmayı izlemek için Atatürk Stadı'na yerini aldı.



Stadın girişinde Türk Androloji Derneğinin Erkek Sağlığı Bilinçlendirme Projesi kapsamında oluşturulan ve 14 ilde erkeklerin şeker, yüksek tansiyon ve yağ kütle oranının ölçümünün gerçekleştirilmesi amaçlanan "Erkek Sağlığı Tırı"na taraftarlar ilgi gösterdi.



YENİ TRANSFER ERNST'E YOĞUN İLGİ



Atatürk Stadyumu'nun kapıları maçtan 3 saat önce açıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stat içi ve çevresinde 1279 polis görev yaptı. İçeri girişte üzerleri aranan taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında tribünlerdeki yerlerini aldılar.



Stada ilk olarak Konyaspor, maçtan 1.5 saat önce geldi. Ev sahibi ekipten yaklaşık 15 dakika sonra da Beşiktaş stada giriş yaptı.



Beşiktaşlı taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümü maç başlamadan 1 saat önce doldurdular ve takımlarını desteklemeye başladılar. Konyasporlu taraftarlar, "Burada başka takım tutulmaz" pankartı açtı.



İki takım oyuncuları da maçtan 45 dakika önce sahaya çıkarak ısındılar. Beşiktaşlı taraftarlar, sahada ısınma hareketleri yapan yeni transfer Ernst ile oyunculardan Yusuf Şimşek, Nobre ve Bobo'ya yoğun ilgi gösterdiler.



BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER



Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Rüştü, Ekrem, Aydın ile birlikte dizindeki sakatlık nedeniyle bir süredir İtalya'da tedavi gören Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Delgado, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.



Ev sahibi takımda, Almanya'da ameliyat olan Erdal Kılıçaslan ile sakatlıkları bulunan Koray İçten ve Caner Altın, Beşiktaş ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.



Bu arada PAF takımları arasında yapılan maçta ise Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi.





BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA, KONYASPOR EVİNDE KAZANAMIYOR



Deplasmanlarda galip gelmekte zorlanan siyah-beyazlılar, lig maçlarında rakip sahadaki son galibiyetini, 19 Ekim 2008 tarihinde, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin göreve başladığı 7. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek eldeetti.



Bu maçın ardından ligde deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan 3'ünü yitiren, 1'inde berabere kalan Beşiktaş, galibiyet yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon yaptığı 8 deplasman maçından sadece 2'sini kazanırken, 3'ünü yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.



Ev sahibi Konyaspor ise Atatürk Stadı'ndaki son galibiyetini 24 Ağustos 2008'de ligin ilk haftasında Ankaragücü'nü 3-2 yenerek elde etti.



Bu maçın ardından ligde kendi sahasında oynadığı 7 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Konyaspor, bu maçların 3'ünü yitirirken, 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.



BASIN MENSUPLARININ YOĞUN İLGİSİ



Konyaspor-Beşiktaş maçına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Maç için 100 muhabir ve 40 foto muhabirinin akredite oldukları öğrenildi.

