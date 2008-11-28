Maçtan notlar: Kayserispor-Trabzonspor

Kayserispor-Trabzonspor maçını 300'ü Trabzonsporlu yaklaşık 10 bin kişi izledi.



Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak da seyirciler arasında yer aldı.



Bin özel güvenlik görevlisi ve polisin görev yaptığı karşılaşma, sıfırın altında 1 derece sıcaklıkta oynandı.



Kayserispor'da gol krallığı yaşayan Gökhan Ünal, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Maçtan önce taraftarlar Gökhan'ı tribüne çağırarak, sevgi gösterisinde bulundu.



Kayserisporlu futbolcular, sahaya, "Yangın uçağı için Türk Hava Kurumu'nu destekliyoruz" yazılı pankartla çıktı.



Kayserispor forması altında 251. maçına çıkan Kayserispor kaptanı Mehmet Topuz'a, maçtan önce Kayserispor 2. Başkanı Türker Horoz tarafından plaket verildi.