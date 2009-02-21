Maçtan notlar: Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesindeki şansını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, 5 oyuncu Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.



Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren İspanyol golcü Daniel Güiza ve Josico, Selçuk, Brezilyalı Edu ile ve Abdülkadir başkentte sahada yer alamadı.



Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon Ankara'da galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe, puan sıralamasında son sırada yer alan Hacettepe'ye 2-1 yenilirken, Ankaragücü ile golsüz berabere kalmıştı. İstanbul temsilcisi sadece Fortis Türkiye Kupası grup maçında Ankaragücü karşısında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.



Öte yandan, PAF Takımlar maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.



GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ



Gençlerbirliği'nde ise sarı kart cezalısı James Troisi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Nas, Lamine Traore, Erkan ve Yasir de Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.



Bu arada, başkent ekibinin son antrenmanında Mehmet Polat sakatlanınca, kadrodan çıkartıldı.



Kırmızı-siyahlılar, ligin ilk yarısında İstanbul'da rakibine Alex, Güiza ve Kazım'ın attığı gollerle 3-0 yenilmişti.



HAKEM YUNUS YILDIRIM



Fenerbahçe'nin şu ana kadar oynadığı 20 maçta Yunus Yıldırım sadece 2 kez düdük çaldı. Ligin ilk haftasında Gaziantepspor ile deplasmandaki oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Ankaraspor ile 11. haftada İstanbul'da yapılan mücadeleyi ise sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.



Karşılaşmanın hakemi Yunus Yıldırım, 20 haftası geride kalan bu sezonda, ilk kez Gençlerbirliği'nin bir maçında görev aldı.



TRİBÜNLER



Başkentteki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçına taraftarlar soğuk havaya rağmen beklenen ilgiyi gösterdi. Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan skorboard tarafındaki kale arkası tribünlerini büyük ölçüde doldururken, ev sahibi ekip izleyicilerine ait bölümlerde ise büyük boşluklar göze çarptı.



Öte yandan, karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe'de 1974-1976 döneminde başkanlık yapan Emin Cankurtaran için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.



Her iki takım da sahaya üzerinde, "Daha güçlü bir Türkiye, daha iyi bir gelecek için vergi verin" yazılı pankartla çıktı.

