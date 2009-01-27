Maçtan notlar: Galatasaray-Sivasspor

Galatasaray'da, Sivasspor ile yapılan Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, cezası biten Meira takımdaki yerini alırken, sakatlığı bulunan Lincoln ile Servet forma giyemedi.



Teknik Direktör Michael Skibbe, savunmanın göbeğinde Meira-Emre Aşık ikilisine görev verirken, genç Aydın da orta alanın sağında oynadı.



Sarı-kırmızılı ekipte, hafif sakatlıkları bulunan Ayhan ve Barış ilk 11'de yerlerini alırlarken, cezalı Ümit Karan maçta oynayamadı.



Galatasaray'da, sakatlıkları bulunan Kewell, Ferdi, Uğur, Linderoth, Nonda, Hasan ve Serkan, kadroda yer almadılar.



Skibbe, Fortis Türkiye Kupası'nda kalede yine Aykut'a şans verirken, De Sanctis'i kadroya almadı. Cezası biten Emre Güngör de yedek kulübesinde maça başladı.





STAT TAM DOLMADI



Galatasaray için bir anlamda geçen hafta ligde yitirilen maçın rövanşı niteliği taşıyan karşılaşmaya, sar-kırmızılı taraftarlar ilgi göstermedi.



Tribünler, maçın hafta içi olması nedeniyle tam olarak dolmazken, yer yer boşluklar dikkati çekti.



Karşılaşmayı yaklaşık 500 kadar Sivassporlu taraftar da kendilerine ayrılan yerden izleyerek takımlarını desteklediler.



ÜSTÜNEL SAVUNMA VERDİ





Sivasspor maçından sonra yan hakem Erdinç Sezertam için "art niyetli" ifadesini kullanarak açıklama yapan Galatasaray Kulübü Futbol Şubesi Üyesi Haldun Üstünel, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) savunma verdi.



Sözleri nedeniyle PFDK'ya sevkedilen Üstünel, savunmasını maçtan önce PFDK'ya gönderdi.



Karşılaşmayı, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları da protokol tribününde izlediler.



TARAFTARLAR, SARVAN'I İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR



Galatasaraylı taraftarlar, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'ı istifaya çağırdılar.



Taraftarlar, "İstifa, istifa, Oğuz Sarvan istifa" diye tempo tutarlarken, kapalı tribünde ise yan hakem Sezertam için, "Sana Ümit hariç herkes küfür etti" yazılı pankart açtılar.

