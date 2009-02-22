Maçtan notlar: Galatasaray-Kocaelispor

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, hafta içinde UEFA Kupası'nda Girondis De Bordeaux ile oynanacak maçı düşünerek, Kocaelispor maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı.



Alman teknik adam, maçın başında Arda, Baros ve Emre Aşık'ı yedek oturturken, hasta olan Ayhan ise maç kadrosunda yer almadı. Skibbe, Nonda ile Ümit'i forvette birlikte oynatırken, stoperler Emre Güngör, Servet ve Meira'ya savunmada yer verdi.



Alman çalıştırıcı Mehmet Güven'e de ilk 11'de şans tanıdı.



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Linderoth, Serkan Kurtuluş ve Uğur'un yanı sıra, Volkan, Yaser ve Hasan maçta forma giyemedi.



HAGİ VE FELDKAMP MAÇTA



Galatasaray-Kocaelispor maçını, sarı-kırmızılı takımın efsane futbolcularından Georghe Hagi de izledi.



Protokol tribününde oturan ve büyük ilgi gören Hagi'nin yanı sıra, teknik danışman olarak görev yapan Karl Heinz Feldkamp da karşılaşmayı takip etti.



Karşılaşmayı Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da izlerken, Terim, Sağlam ve Hagi bir süre sohbet etti.



TARAFTARIN İLGİSİ AZ



Galatasaraylı taraftarlar, ligden düşmemek için mücadele veren Kocaelispor ile oynanan karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünde büyük boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı az sayıda taraftar izledi.



Galatasaray'ın kapalı tribündeki taraftarları "Cim bom-körfez el ele, hep beraber buraya" diye bağırdı. İki takım buna rağbet göstermezken, taraftarlar daha sonra "Ümit Karan hakemi buraya getir" diye tezahürat yaptı. Ümit, hakem üçlüsü ile bunun için konuşurken, bu sırada taraftarlar "Oğuz Sarvan istifa" diye tempo tuttu. Taraftarlar, "Oğuz Sarvan istifa" yazılı pankart açarken, maç boyunca da aleyhte tezahüratını sürdürdü.



Kocaelisporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.



KRİZ YAŞANMADI



Kulüp başkanı Adnan Polat'ın hafta içinde gazetecilerle yaptığı sohbette "Federasyondan bir yetkili gelirse kapalı tribünde oturacağım" açıklaması Ali Sami Yen'de krize yol açmadı.



Federasyondan herhangi bir yetkili maça gelmezken, başkan Polat da Protokol Tribünü'nün ön koltuğunda maçı izledi. Ön koltukların çoğunun boş olması dikkati çekti.



BORDEAUX, GALATASARAY'I ÇÖZMÜŞ..



Galatasaray'ın UEFA Kupası 3. turundaki rakibi Fransız Bordeaux takımı, Galatasaray'ı, Kocaelispor maçında izlemek için temsilci göndermedi.



İki takımın mücadelesinden tur atlayacak ekiple eşleşmesi muhtemel olan Almanya'nın Hamburg takımından bir yetkilinin ise gelecek hafta içinde oynanacak Galatasaray-Bordeaux maçını izlemek için temsilci göndereceği öğrenildi.



CANKURTARAN İÇİN SAYGI DURUŞU



Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Emin Cankurtaran ve bir Galatasaray Divan Kurulu Üyesi'nin vefatı nedeniyle maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



PAF Ligi'nde oynanan karşılamada Galatasaray ile Kocaelispor golsüz berabere kaldı.

