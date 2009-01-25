Maçtan notlar: Fenerbahçe-Trabzonspor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptıkları zorlu mücadelede sakatlığı geçen Selçuk'a ilk 11'de görev verdi.



Fortis Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor ile yaptıkları mücadelede sol bacak alt adalesinden sakatlanarak 28. dakikada oyundan alınan, Trabzonspor maçı hazırlıkları öncesi tedavisi tamamlanan Selçuk, zorlu maçta kadroya alındı.



Fenerbahçe'nin, lige verilen arada Fortis Türkiye Kupası'nda yaptığı 3 maçta kaleye geçmeyen Volkan Demirel, Trabzonspor maçıyla formasını devraldı.



Üst üste 3 kupa maçında sarı-lacivertli kaleyi koruyan Volkan Babacan ise yedekler arasına katıldı.



Fenerbahçe'de, Maldonado, Ali, Burak, Gökhan Emreciksin, Yasin, Can, Gürhan, Tümer ve Abdülkadir maç kadrosunda yer almadılar.





MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU



Karşılaşma, Gümüşhane ile Trabzon sınırındaki Zigana Geçidi'nde Trabzon Tenis Dağcılık Kayak Kulübü üyesi dağcılarından 10'unun çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle yapılan saygı duruşunun ardından başladı.



Trabzonsporlu futbolcular yaşanan facia nedeniyle karşılaşmaya kollarında siyah bantla çıktı.





VOLKAN DEMİREL "DALYA" DEDİ



Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor maçıyla birlikte 100. lig maçına çıktı.



Bordo-mavili ekiple yaptıkları mücadelede takımının kalesini koruyan Volkan, sarı-lacivertli formayla 100. lig maçına çıkarak, "dalya" dedi.



Volkan Demirel'in, 7 sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 99 lig maçı ve yediği gol sayıları şöyle:



Sezon Oynadığı Maç Yediği Gol



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2002-2003 1 1



2003-2004 1921



2004-2005 6 7



2005-2006 1818



2006-2007 1612



2007-2008 2526



2008-2009 1416





PAF'LAR YENİŞEMEDİ



Profesyonelliğe Aday Futbolcular (PAF) Ligi'nde yapılan maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.



Fenerbahçe'nin Dereağzı'ndaki tesislerinde yapılan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 30. dakikada Doğukan, 90. dakikada da Özgür atarken, bordo-mavili ekibin golleri 15. ve 63. dakikalarda Mustafa'dan geldi.



TRABZONSPOR TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarını zorlu lig maçında Kadıköy'de yalnız bırakmadı.



Bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda misafir seyirci tribününde kendilerine ayrılan 2 bin 500 kişilik tribünün büyük bölümünü doldurdu.



NOTLAR



-Takımın stada gelişinden sonra Josico ile birlikte soyunma odası tünelinin çıkışına gelen Güiza, tribündeki arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti. İspanyol futbolcunun sohbet ettiği kişiler arasında yer alan genç bayanın sevgilisi olduğu iddia edildi.



-Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcı, maç öncesi Fenerbahçe'deki eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.



-İki takım taraftarları da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiyse de stadın belli bölümlerinde boşluklar göze çarptı.



-Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'nın seremoniye birlikte çıktığı kızı, saçındaki kanarya tokasıyla sempatik bir görüntü ortaya koydu.

