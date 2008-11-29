Maçtan notlar: Fenerbahçe-Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe ile yapılan derbi maçta, kadroda sürpriz değişiklikler yaptı.



Son haftaların formda oyuncusu Tello'nun yanısıra, Holosko'yu yedek soyunduran deneyimli teknik adam, Serdar Özkan ile Gökhan Zan'a ilk 11'de şans verdi.



Hafta içinde sakatlık sıkıntısı yaşayan Şilili futbolcu yedekler arasında yer alırken, Serdar Özkan, Fortis Türkiye Kupası'nda 11 Kasım'da Trabzonspor ile yapılan maçın ardından ilk kez 11'de sahaya çıktı.



Denizli ayrıca, Sivok'a, Cisse ile birlikte orta alanda görev verdi.



MUSTAFA DENİZLİ, 7 YIL SONRA KADIKÖY'DE



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 7 yıl sonra Kadıköy'de sahaya çıkmanın heyecanını yaşadı.



2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında görev yaptığı Fenerbahçe'nin başında 2000-2001 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli teknik adamın, 2001-2002 sezonunun ortalarında sarı-lacivertli kulüple yolları ayrılmıştı.



Denizli, Beşiktaş'ın başında, eski takımına karşı 7 yıl sonra FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yer aldı.



RÜŞTÜ, FENERBAHÇE'YE KARŞI KADIKÖY'DE İLK KEZ



Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Rüştü Reçber için de bu akşamki derbi çok özel bir anlam ifade ediyor.



Rüştü, yıllarca formasını giydiği eski takımı Fenerbahçe'ye karşı, Beşiktaş formasıyla ilk kez Kadıköy'de maça çıktı.



Siyah-beyazlı kulüpte 2. sezonunu geçiren Rüştü, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye karşı Almanya'daki TFF Süper Kupa maçında sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Kadıköy'deki lig maçında ise Hakan'ın yedeği olarak kulübede oturmuştu. Rüştü, BJK İnönü Stadı'ndaki lig maçında ise görev yapmıştı.



Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Rüştü'yü tribünün önüne çağırarak, sevgi gösterilerinde bulunurlarken, bu sırada Fenerbahçeliler ise yuhaladı.



İLK KEZ DERBİDE OYNAYANLAR



Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya çıkan 11 futbolcudan 3'ü, kariyerlerinde ilk kez Türkiye'de derbi heyecanı yaşadılar.



Siyah-beyazlıların sezon başında kadroya kattığı oyunculardan Sivok, Zapotocny ve Ekrem, Beşiktaş formasıyla ilk derbilerine çıktılar.



2 BİN 525 BEŞİKTAŞLI



Beşiktaşlı taraftarlar, derbide kendilerine ayrılan bölümü tamamıyla doldurdular.



İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısında alınan karar gereğince Beşiktaş'ı, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 2 bin 525 taraftarı destekledi.





FENERBAHÇELİLER'İ KIZDIRDILAR



Maç öncesinde iki takım taraftarları arasında atışmalar yaşandı.



Her iki takım taraftarları da birbirlerine küfür içerikli tezahüratlar yaparlarken, Beşiktaşlılar, "Fenerbahçe kümeye" diye ezeli rakiplerini kızdırdılar.



ARAGONES'TEN HÜCUM FUTBOLU



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile yaptıkları mücadelede hücum oyuncularının ağırlıklı olduğu kadroyu sahaya sürdü.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'ya 2-1 yenildikleri maçta sarı-lacivertli ekibin tek golünü atan Kazım, ligde haftalar sonra ilk 11'de yer buldu. FC Porto karşısında ikinci yarısında dahil olduğu maçtaki performansıyla beğenilen Kazım, derbi maçta formayı kaptı.



Diğer maçlarda, sakatlığı geçtikten sonra takıma katılan Deivid ile arasında tercih yapılan Kazım, bu kez Brezilyalı futbolcuyla aynı anda kadroda yer aldı.



Aragones, kaptan Alex'i orta alanda daha geride oynatırken, Kazım'a orta alanın sağında, Deivid'e de forvet arkası mevkide görev verdi.



İspanyol çalıştırıcı, son maçlarda ilk 11'de görevlendirdiği Emre'ye Beşiktaş karşısında yedekler arasında yer verirken, son maçların vazgeçilmezi Josico da yedek soyundu.



Aragones, ilk 11'de yer vermediği maçlarda genelde yedek soyundurduğu Maldonado'yu, Beşiktaş karşısında 18'e almadı.



Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de FC Porto'ya 2-1 yenildiği maçta cezaları nedeniyle forma giyemeyen Lugano ve Selçuk, Turkcell Süper Lig derbisinde Beşiktaş'a karşı ilk 11'deki yerlerini aldılar.



Sakatlığı nedeniyle Turkcell Süper Lig'de 12. haftada Ankaragücü ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki FC Porto maçlarında forma giyemeyen Semih, Beşiktaş derbisinde de kadroda yer almadı. Semih'in yanısıra Tümer, Can, Gürhan, Yasin, Burak ve İlhan, derbi maçta 18 kişilik kadroda bulunmadı.





DENİZ, 5 HAFTA SONRA 18'DE



Teknik direktör Aragones, uzun süredir maç kadrolarında yer vermediği Deniz Barış'ı, derbide 18'e aldı.



Turkcell Süper Lig'de en son 7. haftadaki Kocaelispor maçının kadrosunda bulunan ve ikinci yarıda oyuna girerek 21 dakika görev alan Deniz, Fortis Türkiye Kupası'nda Ankaragücü karşısında da forma giymişti.



GUIZA'NIN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ-



Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı İspanyol golcü Guiza, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş derbisine çıktı.



Sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı derbi maçta ilk kez Fenerbahçe ile derbi heyecanı yaşayan İspanyol futbolcu, Beşiktaş derbisinde de ilk 11'deki yerini aldı.



MEDYANIN İLGİSİ BÜYÜK



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan mücadeleye basın mensupları büyük ilgi gösterdi.



Karşılaşmayı İslam Çupi Basın Tribünü'nden 175 medya mensubu izlerken, saha içinde de 75 foto muhbiri görev yaptı.



TRİBÜNLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER



Maçın başlamasına kısa bir süre kala tribünlerdeki taraftar organizasyonları renkli görüntüler oluşturdu.



Telsim kale arkası tribününün üst bölümünün tamamında taraftarların kaldırdığı renkli kartonlar ve kartonlarla oluşturulan sarı-lacivertli formalı adam figürü dikkati çekti.



Telsim kale arkası tribününün alt bölümünde ise bu sırada "Bu formanın hakkını verenler asla yalnız kalmaz" yazılı pankart açıldı.



Migros kale arkası üst bölümde ise dev boyutta sarı-lacivertli bayrak açılırken, seremoniden sonra sarı ve lacivert renklerdeki konfetiler havaya uçuruldu.



Bu arada Migros kale arkası tribününün alt bölümünde ve kimi tribünlerdeki küçük boşlukların dışında stadın büyük bölümü dolarken, Galatasaray derbisindeki doluluğun yaşanmadığı gözlendi.