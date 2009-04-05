Maçtan notlar: Denizlispor-Sivasspor

Turkcell Süper Lig'de Denizlispor-Sivasspor karşılaşmasında, lider Sivasspor, siyah forma ile sahada mücadele etti.



Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi Denizlispor, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına, "Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.



Kırmızı çizgili siyah formayla sahaya çıkan Sivasspor ise "Yiğido, seni hep özleyeceğiz" pankartını açtı.



Denizlisporlu taraftarların "Acınız, acımızdır. Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet diliyoruz" pankartı da tribünde açıldı.



Karşılaşma başlamadan önce yedek kulübesi önünde toplanan Sivassporlu futbolcular, aralarında bir konuşma yaptı.



BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve kazada hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından, Denizlisporlu taraftarlar her iki takımı el ele tribüne çağırdı. Bu çağrıya cevap veren futbolcular, taraftarlardan alkış aldı. Taraftarlar daha sonra "Bu sene şampiyon Anadolu'dan" diye tezahüratta bulundu.



Sivassporlu taraftarlar da tribünde kendilerine ayrılan yerde karşılaşmayı izlediler. Sivas temsilcisinin taraftarlarından bazıları "Bülent Uygun"un maskesini yüzlerine taktı.



Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, karşılaşmadan önce cezası nedeniyle tribünde yer alan Bülent Uygun'un yanına gitti ve başarılar diledi.



Karşılaşmayı Denizlispor Başkanı Ali İpek ve Sivassspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz beraber izledi. Müsabakayı ayrıca İngiltere'den gelen bir basın mensubu da takip etti.

