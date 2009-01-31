Maçtan notlar: Denizlispor-Galatasaray

Turkcell Süper Lig'de Denizli'de oynanan Denizlispor-Galatasaray maçında, sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları geçen Servet ve Nonda ilk 11'de sahaya çıktı.



Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, 27 Ocak'taki Fortis Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor ile oynanan maçtan farklı 3 ismi sahaya sürdü. Kaleci De Sanctis'in yanı sıra sakatlıkları geçen Servet ve Nonda ilk 11 forma giydi.



Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Linderoth da 8 Ocak'taki Fortis Türkiye Kupası (B) Grubu'ndaki Altay maçından sonra yine 18 kişilik kadroda yer aldı.



Denizlispor Teknik Direktörü Ümit Kayıhan, takımın yeni transferleri Berberoviç ve Bangoura'ya ilk 11'de forma şansı verdi.



Karşılaşmayı Galatasaray Kulüp Başkanı Adnan Polat, Denizlispor Kulüp Başkanı Ali İpek ve eski Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Mehmet Ağar da izledi.



Maçtan önce yapılan PAF Ligi maçını Galatasaray 1-0 kazandı.



Bu arada maçtan önce Galatasaraylı taraftarların stada gelişi sırasında, iki takımın taraftarları arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Polis ekipleri gerginliği biber gazı kullanarak sona erdirdi.



Olayları görüntüleyen Kanaltürk Televizyonu kameramanı Aslan Tekel, gerginliğin bitiminin ardından bir taraftarın saldırısına uğradı. Burnundan yaralanan Tekel'e bandaj uygulandı.

