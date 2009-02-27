Maçtan notlar: Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısına çift forvetle çıktı.



Teknik direktör Mustafa Denizli, geçen haftaki Gaziantepspor karşılaşmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında da takımını sahaya çift forvetle sürerken, bu bölgede Bobo-Nobre ikilisi görev yaptı.



KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Beşiktaş, geçen hafta deplasmanda oynadığı Gaziantepspor maçı kadrosundan 3 değişiklikle İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısına çıktı.



Siyah-beyazlılarda, sarı kart cezalısı olan kaleci Rüştü'nün yerine Hakan oynarken, Cisse'nin yerine Delgado, Serdar Özkan'ın yerine de Ekrem formagiydi.



Sakatlıkları geçen Delgado 1, Ekrem ise 3 maç sonra ilk 11'de şans buldu.



İBRAHİM TORAMAN İLK 11'DE



Sol arka adalesindeki ödem nedeniyle oynayıp oynamayacağı belli olmayan İbrahim Toraman da savunmanın sağında görev aldı.



Beşiktaş'ta, sakatlığı geçen Holosko, yedekler arasında oturdu.



Holosko'nun yanı sıra Korcan, Cisse, Uğur, Serdar Özkan, Zapotocny ve Yusuf yedek kulübesinde yer alan diğer futbolcular oldu.



Beşiktaş'ta, cezalı Rüştü'nün yanı sıra Serdar Kurtuluş ve Erkan maç kadrosuna alınmadı.



HASAGIC SÜRPRİZİ



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da uzun süredir sakat olan ve Beşiktaş karşısında da forma giymesi beklenmeyen kaleci Hasagic, sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıktı.



Bu arada, Futbol Federasyonu Tahkim kurulu tarafından 2 maçlık cezası 1 maça indirilen İbrahim Akın ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadroya dahil edilmedi.



Lacivert-turunculular, geçen haftaki Ankaragücü karşılaşmasının kadrosunda 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Mehmet Ali'nin yerine kaleyi Hasagic korurken, Gökhan Süzen'in yerine Ekrem, Serhat'ın yerine de Kerim ilk 11'de görev yaptı.



PAF LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ 5-1 KAZANDI



PAF Ligi'nde yapılan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 yendi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini Ali Kuçik, Oğulcan, Emir, Orhan ve Saim atarken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un golü Eren'den geldi.



TRİBÜNLER DOLMADI



Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları arasındaki maçta, BJK İnönü Stadı tribünleri dolmadı.



Özellikle açık tribünlerde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin sporsever izledi.



Öte yandan, geçtiğimiz çarşamba günü Hollanda'nın Amsterdam kentinde meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

