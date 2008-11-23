Maçtan notlar: Beşiktaş-Eskişehirspor

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Eskişehirspor ile yapılan Turkcell Süper Lig maçında, takımında, son Bursaspor maçından 2 farklı futbolcuya görev verdi.



Bursaspor deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Sivok ile sakatlığı nedeniyle oynayamayan Cisse'yi Eskişehirspor maçında ilk 11'de sahaya süren deneyimli teknik adam, Gökhan Zan ile Ali Tandoğan'a şans vermedi.



Gökhan Zan, yedekler arasında yer alırken, Ali Tandoğan ise 18 kişilik maç kadrosuna bile giremedi.





TARAFTARIN TRİBÜN ŞOVU



Beşiktaşlı taraftarlar Eskişehirspor maçı öncesinde, BJK İnönü Stadı'nın tribünlerinde adeta şov yaptılar.



Siyah-beyazlı tribünlerin en etkili taraftar grubu Çarşı'nın düzenlediği kampanyayla yaptırılan çok sayıda bayrakla, maç öncesinde tribünlerde renkli görüntüler oluşturuldu.



Bu arada kapalı tribünün çatısına 95x3 metre boyunlarında, "Üzerimden Eksilmesin Bayrağımın Gölgesi" yazılı dev bir pankart asıldı.



BJK İnönü Stadı'nın tribünlerinin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, takımlarına büyük destek verdiler.



MALİYE BAKANI UNAKITAN DA MAÇTA-



Beşiktaş-Eskişehirspor maçını, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da izledi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Unakıtan'ı protokol tribününde karşıladıktan sonra, izin isteyerek, maçı "uğurlu" saydığı protokol tribünün hemen yanındaki bölümde izledi.



Bu arada Beşiktaşlı futbolcular sahaya, "Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma" yazılı pankartla çıktı.



Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta yaşanan bir olay sonucu yaşamını yitiren Karşıyaka taraftarı Özgür Soylu'yu unutmayarak, üzerinde fotoğrafının da yer aldığı "Acı çekmek özgürlükse, Özgür'üz hepimizde. Kalbimizdesin Özgür" yazılı bir pankartı kapalı tribüne astı.



ESKİŞEHİRSPOR'A "HOŞGELDİNİZ" JESTİ



Maç öncesinde dahili anonsla Eskişehirsporlu taraftarlara "Hoşgeldiniz" denildi.



Siyah-beyazlıların bu jesti, 12 yıl sonra Turkcell Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı takımın taraftarlarınca alkışlarla karşılandı.



Eskişehirsporlu taraftarlar, eski açık tribünde kendilerine ayrılan bölümü tamamıyla doldurarak, takımlarına destek verdiler.



Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, efsanevi futbolcuları ve eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'a maç öncesi sevgi gösterilerinde bulunurlarken, yeni teknik direktörleri Mustafa Denizli'ye de çiçek verdiler.





AKILLAR KADIKÖY'DE



Beşiktaşlı taraftarların aklı, Eskişehirspor maçı öncesi, gelecek hafta karşılaşacakları ezeli rakipleri Fenerbahçe'ydi.



Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi sık sık ezeli rakipleri aleyhinde, küfür içerikli tezahüratlar yaptılar.



DOLMABAHÇE'DE 2. KEZ PAZAR GÜNÜ MAÇ YAPTI



Beşiktaş, Eskişehirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde 2. kez BJK İnönü Stadı'nda pazar günü taraftarlarının önüne çıktı.



Ligde bu sezon şimdiye dek BJK İnönü Stadı'nda 5 maç yapan siyah-beyazlılar 2. haftadaki Konyaspor ve 6. haftadaki Hacettepe maçlarını pazartesi, 8. haftadaki Sivasspor ile 10. haftadaki Kocaelispor maçlarını da cuma günü oynamıştı.



"Kara Kartallar", 4. haftadaki Gaziantepspor maçının ardından bu sezon ilk kez sahasında bir lig maçını pazar günü yaptı.



TAKİP SÜRÜYOR



Turkcell Süper Lig'de 12. haftanın son maçında Eskişehirspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü.



Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2'şer puan yitirdikleri haftayı galibiyetle kapatan siyah-beyazlılar, zirvedeki iddiasını ortaya koyarken, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesinde de moral buldu.



Bu sonuçla lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını yeniden 2'ye indiren Beşiktaş, 12. hafta sonunda ezeli rakiplerinden Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 5 puan önünde yer aldı.



-DOLMABAHÇE'DE YENİLGİ YOK-



Eskişehirspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon BJK İnönü Stadı'nda 6. lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.



Dolmabahçe'deki 6 lig maçından 5'ini kazanan ve yalnızca Sivasspor'a puan kaptıran siyah-beyazlılar, bu maçlarda toplam 15 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.



Beşiktaş'ın bu sezon ligde evinde yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



Beşiktaş-Konyaspor....: 2 - 0



Beşiktaş-Gaziantepspor: 3 - 0



Beşiktaş-Hacettepe....: 2 - 1



Beşiktaş-Sivasspor....: 1 - 1



Beşiktaş-Kocaelispor..: 5 - 2



Beşiktaş-Eskişehirspor: 2 - 0



-BEŞİKTAŞLILAR'IN GOL İSYANI-



Beşiktaşlı taraftarlar, 31. dakikada Tello'nun kullandığı köşe atışında topun çizgiyi geçtiği iddiasıyla maçın yardımcı hakemi Murat Şahin'e büyük tepki gösterdiler.



Bu arada protokol tribününde pozisyonun tekrarını televizyondan izleyen Beşiktaşlılar'ın bir bölümü de hakem ve yardımcısını protesto etti.



Diğer yandan 47. dakikada Nobre'nin Eskişehirspor ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda da penaltı bekleyen taraftarlar, maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepkilerini ortaya koydular.



-"YÖNETİM UYUMA BASKETBOLA SAHİP ÇIK"-



Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takımı'nın bu sezon Beko Basketbol Ligi'nde aldığı başarısız sonuçlar da siyah-beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu.



Kapalı tribündeki taraftarlar Eskişehirspor maçında, "Yönetim uyuma basketbola sahip çık" diye bağırarak, yönetime mesaj gönderdiler.



Beşiktaş ile Bursaspor kulüplerinin yönetimlerinin hafta başında yaptıkları "barış" anlaşmasına siyah-beyazlı taraftarlardan veto geldi.



Beşiktaşlı taraftarlar, skor 2-0 olduktan sonra Eskişehirspor maçını bırakıp, gelecek haftaki derbi öncesi ezeli rakipleri Fenerbahçe ileuğraştılar.



Fenerbahçe aleyhine küfür içerikli tezahüratlar yapan taraftarlar, derbinin havasına şimdiden girdiler.





-SIVOK'TAN 2., NOBRE'DEN 6. GOL-



Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tomas Sivok, siyah-beyazlı forma altında ligde 2. golünü Eskişehirspor'a attı.



Çek futbolcu, bu akşamki maçta takımını 1-0 öne geçiren golü filelere gönderdi. Sivok, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kafayla gol kaydetmişti.



Beşiktaş'ın Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre de bu sezon ligdeki 6. golünü attı.



Siyah-beyazlıların en golcü futbolcusu durumundaki Nobre, sarı kart cezası sınırında bulunması nedeniyle, skor 2-0 olduktan sonra, teknik heyet tarafından 74. dakikada oyundan alındı.



-"İSTANBUL GÜNLERİ" 3 PUANLA BAŞLADI-



Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de bu akşamki Eskişehirspor maçıyla başlayan 7 maçlık "İstanbul günleri" serisine 3 puanla start verdi.



Siyah-beyazlılar, bu akşamki maçın ardından önündeki 6 lig maçını daha İstanbul'da yapacak.



Beşiktaş, kalan 6 maçlık seride rakiplerini 4 kez BJK İnönü Stadı'nda ağırlayacak, kalan 2 haftada ise ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile Kadıköy ve Mecidiyeköy'de karşılaşacak.



Turkcell Süper Lig'de bu sezon 17 haftalık ilk bölümü 21 Aralık'ta Galatasaray ile Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak derbiyle tamamlayacak olan "Kara Kartallar", ligde sezonun ikinci bölümündeki ilk 2 maçını da Denizlispor ve Antalyaspor ile yine sahasında yapacak.



Öte yandan Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası'nda da (A) Grubu'ndaki 3. hafta maçında 7 Ocak'ta yine İstanbul'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak.



Beşiktaş'ın, Turkcell Süper Lig'de gelecek 6 haftalık periyotta İstanbul'da yapacağı maçlar şöyle:



Tarih Maç Stat



----------------------------- ---------



29.11.2008Fenerbahçe-BeşiktaşFB Şükrü Saracoğlu



06.12.2008Beşiktaş-AnkarasporBJK İnönü



13.12.2008Beşiktaş-AnkaragücüBJK İnönü



21.12.2008Galatasaray-Beşiktaş

Ali Sami Yen



23-24-25.01.2009 Beşiktaş-Denizlispor

BJK İnönü



30-31.01/01.02.2009 Beşiktaş-Antalyaspor

BJK İnönü







-ESKİŞEHİRSPOR'UN "3 BÜYÜKLER"E İLK KAYBI-



Eskişenirspor, 12 sezon aradan sonra yükseldiği ligde bu sezon "3 Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı ilk yenilgisini aldı.



Kırmızı-siyahlılar, evinde yaptığı maçlarda Galatasaray'ı 4-2 yenmiş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kalmıştı.



Bu arada Eskişehirspor, ligdeki 4-2'lik Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı üstüste 6. resmi maçta da galibiyet alamadı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçın ardından yaptığı 4 Turkcell Süper Lig ve 2 Fortis Türkiye Kupası maçından 4'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



-ESKİŞEHİRSPOR'UN GALİBİYET ÖZLEMİ 16 MAÇA ÇIKTI-



Beşiktaş'a 2-0 yenilen Eskişehirspor, rakibi karşısındaki galibiyet özlemini 16 maça çıkardı.



İki takım arasında 3 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da yapılan maçı 1-0 kazanan Eskişehirspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 16. müsabakadan da galibiyet alamadı.



İki takım arasındaki son 16 lig maçından 13'ünü Beşiktaş kazanırken, 3'ü berabere bitti. Beşiktaş, rekabetteki son 8 lig maçını da kazanmayı bildi.



Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan son 8 lig maçının sonuçları şöyle:



Sezon Maç Sonuç



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1986-87 Eskişehirspor-Beşiktaş 2 - 3



1987-88 Eskişehirspor-Beşiktaş 0 - 1



Beşiktaş-Eskişehirspor 2 -1



1988-89 Beşiktaş-Eskişehirspor 3 - 0



Eskişehirspor-Beşiktaş 0 - 1



1995-96 Eskişehirspor-Beşiktaş 2 - 3



Beşiktaş-Eskişehirspor 2 - 0



2008-09 Beşiktaş-Eskişehirspor 2 - 0





PAF LİGİ MAÇINI BEŞİKTAŞ 6-0 KAZANDI



Profesyonelliğe Aday Futbolcular (PAF) Ligi'nde yapılan maçı Beşiktaş 6-0 kazandı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan maçta siyah-beyazlıların gollerini Ömer, Saim, Ali Küçik (2), Erkan ve Necip attı.

