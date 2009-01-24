Maçtan notlar: Beşiktaş-Denizlispor

Beşiktaş'ın yeni transferi Yusuf Şimşek, Denizlispor ile yapılan Turkcell Süper Lig 17. hafta maçında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giydi.



Devre arasında Bursaspor'dan transfer edilen ve hafta içinde sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı belli olmayan Yusuf, teknik direktör Mustafa Denizli tarafından Denizlispor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.



Yusuf, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Delgado'nun yerine orta alanda forma giydi.





YUSUF'A TARAFTARLARDAN DESTEK



Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni transfer Yusuf Şimşek'e maç öncesi destek verdiler.



Yusuf'u tribünlere çağırıp "yumruk şov" yaptıran ve alkışlayan taraftarlar, daha sonra da "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" diye tezahüratta bulundular.



Yeni açık tribündeki taraftarlar da Yusuf'a çiçek verdiler.



DENİZLİ'YE SEVGİ GÖSTERİSİ



Kapalı tribünde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, göreve başladığından bu yana ilk kez teknik direktör Mustafa Denizli lehine tezahüratta bulunup kendisini tribüne çağırdılar.



Denizli de taraftarların desteği karşısında tribünün önüne kadar giderek taraftarları alkışladı.



CISSE YEDEK



Teknik direktör Denizli, Fransız futbolcu Edouard Cisse'yi yedek soyundurdu.



Cisse ile birlikte Uğur da yedek kulübesinde yer alırken, ön liberoda Çek futbolcu Sivok görev aldı.



ERKAN ZENGİN KADRODA



Devre arasında İsveç'in Hammarby takımından kiralanan Erkan Zengin de 18 kişilik maç kadrosuna alındı.



Lisans işlemleri son anda tamamlanan Erkan, yedek kulübesinde otururken, yedek kulübesinde 2 kaleci Hakan ve Korcan da yer aldı.



Siyah-beyazlılarda, sakatlıkları süren Delgado ve Bobo ile kart cezalısı Gökhan Zan kadroya alınmadılar.



SELÇUK DERELİ'YE TEPKİ



Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın hakemi M. Selçuk Dereli'ye karşılaşma öncesi tepki gösterdiler.



Isınmak için sahada bulunan hakem Dereli'ye önce sözle sataşmalarda bulunan taraftarlar, "Selçuk Dereli, senin anan nereli?" diye tezahürat yaptılar.



Bir süre sonra taraftarlar "Selçuk Dereli" diye tempo tuttu. Dereli de bunun üzerine tribünleri alkışladı. Ancak taraftarlar bu alkışın ardından Dereli'yi yuhalayıp protestolarını sürdürdüler.



TRİBÜNLER DOLMADI



Beşiktaşlı taraftarlar, lige verilen aranın ardından yapılan ilk lig maçına fazla ilgi göstermediler.



Tribünlerde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı 20 bine yakın sporsever izledi.



GAZZE UNUTULMADI



Siyah-beyazlıların önde gelen taraftar gruplarından Çarşı ile Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi'nin birlikte organize ettiği yardım kampanyası çerçevesinde stada girişte İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze için taraftarlardan yardım toplandı.



Taraftarların yardım edebilmeleri için giriş kapılarına kumbaralar konuldu.



Kapalı tribünde "Gazze ağlamasın-Çarşı" yazılı pankart açılırken, taraftarlar "Kahrolsun İsrail" diye tempo tuttular.



PAF LİGİ'NDE DENİZLİSPOR KAZANDI



PAF Ligi'nde yapılan karşılaşmada Denizlispor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki maçta konuk ekip, rakibine üstünlük kurarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

