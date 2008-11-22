Maçtan notlar: Ankaraspor-Galatasaray

Turkcell Süper Lig'de oynanan Ankaraspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Michael Skibbe, Lincoln ve Baros'un yokluğunda Volkan ve Ümit Karan'a forma verdi.



Galatasaray'da, sarı kart cezalısı olan Baros ile sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ile Lincoln, Ankaraspor maçı kadrosuna alınmayarak İstanbul'da bırakıldı. Alman teknik adam bu iki futbolcunun yerine Volkan ve Ümit Karan'a görev verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanan Arda ve Portekiz Milli Takımı kampından dün akşam dönen Meira da ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı düzelen Barış ise kadroda yedek kulübesinde forma şansı bekledi.



Sarı-kırmızılı takımda, Linderoth, Hasan, Serkan Çalık, Uğur, Emre Güngör, Murat Akça ve Alparslan'ın da sakatlıkları devam ediyor.



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hafta boyunca yoğun bir tedavi uygulanan Hürriyet'i bu maçta riske etmedi. Deneyimli orta saha oyuncusu, 18 kişilik kadroya alınmadı.



Teknik direktör Kocaman, sakatlığı geçen Adem'e ilk 11'de şans verirken, geçen hafta Fenerbahçe karşısında mücadele eden ilk 11'den farklı olarak bu hafta Ediz'i 11 kişilik kadroya aldı. Geçen hafta 80. dakikada oyuna giren De Nigris de Galatasaray karşısında ilk 11'de maça başladı.



Ankaraspor'da sakatlığı devam eden Baki Mercimek ise 18 kişilik kadroda yer almadı. Geçen hafta sarı kart gören Özer Hurmacı ise cezalı durumadüşmüştü.



Fortis Türkiye Kupası (B) Grubu'nda, 30 ekimde oynanan maçta Servet ile girdiği ikili mücadelede elmacık kemiği kırılan Ankarasporlu Neca, maske takarak oynayabilecek duruma geldi.



Teknik direktör Kocaman, Portekizli futbolcuyu yedek soyundurdu.



Ankaraspor-Galatasaray karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Stadın kent merkezine uzak olmasına rağmen Galatasaray taraftarlarına ayrılan kale arkası tribün tamamen doldu.



Ankarasporlu taraftarlar ise bilet fiyatlarının kale arkası 20, maraton 30 ve kapalı tribün için 40 YTL olarak belirlendiği maçta maraton tribünü doldururken, kale arkası tribünlerde büyük boşluklar gözlendi.



Maç öncesinde iki takım futbolcuları ellerinde "Toprak yoksa hayat yok" yazılı pankartla çıktı.



Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan iki takım futbolcularına taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.



Kale arkası tribünlerde yer alan Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızı futbolcuları "Alemin kralı geliyor" tezahüratıyla karşılarken, başta İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanan Arda Turan olmak üzere futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankaraspor-Galatasaray karşılaşmasını protokol tribününden izledi. Maraton tribündeki Ankarasporlu taraftarlar "Sayın Cumhurbaşkanımız stadımıza hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.



Stada girmek üzere arabadan inen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca milli marş bitene kadar hazırol durumunda bekledi. Gül, daha sonra beraberindekilerle protokol tribününe geçerek karşılaşmayı izledi.



Mücadeleyi, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaraspor Kulübü Onursal Başkanı Melih Gökçek de protokol tribününden birlikte takip etti.





Ankaraspor-Galatasaray maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım, Galatasaray'ın bu sezon 2. lig maçında düdük çaldı.



Yıldırım'ın daha önce görev aldığı Galatasaray-Antalyaspor maçı 1-1 berabere sona ermişti. Bülent Yıldırım, bu sezon Ankaraspor'un maçlarını yönetmedi.



Profesyonelliğe Aday Futbolcular (PAF) Ligi'nde oynanan karşılaşmada ise Galatasaray, Ankaraspor'u 2-0 yendi.



Bu sonuçla ligde 26 puan ve averajla lider durumda yer alan Galatasaray, puanını 29'a çıkarırken, Ankaraspor ise 20 puanda kaldı.

