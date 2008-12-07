Maçtan notlar: Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray'da, Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü ile yapılan maçta sakatlıkları bulunan Sabri ve Emre Güngör forma giymedi.



Sarı-kırmızılılarda, Hertha Berlin maçında kasığından sakatlanan Sabri ile adalesinde zorlanma tespit edilen Emre Güngör, maç kadrosuna alınmazken, sakatlıkları bulunan Ümit, Linderoth, Alparslan, Hasan, Serkan Çalık, Uğur, Murat ve Ferdi de Ankara'ya getirilmedi.



Sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar deplasman maçlarında sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak 5 puan toplarken, Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu sezonki 2. dış saha galibiyetini elde ederek deplasman fobisinden kurtulmak istiyor.



Ankaragücü'nde ise sakat veya eksik futbolcu bulunmazken, taraftarların yönetim aleyhine tezahüratları maçta da devam etti.



Bu maç için kombine kartların geçersiz sayılması, tribünlerin tepkisine yol açtı. Bu arada özellikle "Gecekondu tribünü" olarak adlandırılan ve 5 bin kişilik kapasiteye sahip kale arkası tribün için 3 bin 500 biletin satışa sunulması taraftarları kızdırdı.



Ankaragücü taraftarları ile Galatasaray taraftarları, bir ara karşılıklı olarak Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın aleyhine birlikte tezahürat etti. Başkent ekibinin taraftarlarının bir süre önce hayatını kaybeden Galatasaray tribün lideri Alparslan Dikmen için "Alparslan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" şeklindeki tezahüratları da Galatasaraylı taraftarlardan alkış aldı.



Öte yandan, iki takım arasında oynanan PAF Ligi maçı 1-1 beraberlikle sona erdi.

