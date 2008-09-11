Maçtan notlar

Yüksek tansiyon Yüksek tansiyon

Milli Takım otobüsünde yumruklar konuştu Milli Takım otobüsünde yumruklar konuştu

İspanya zirvede İspanya zirvede

Türkiye-Belçika maçında, özellikle ikinci yarıda yaşanan yüksek tansiyon, her iki takımın teknik direktörlerini de karşı karşıya getirdi.Belçika yarı alanında yaşanan bir faul sonrası Belçikalı bir oyuncunun uzun süre yerden kalkmaması üzerine Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, bu duruma büyük tepki gösterdi. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Terim, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rene Vandereycken'e de tepkisini dile getirdi. İki teknik adam arasındaki gerginliğin daha da büyümesini maçın 4. hakemi Philippe Kalt araya girerek önledi.Öte yandan karşılaşmada kaybolan sürenin oynandığı bölümde, Vandereycken'in, taca çıkan bir top sonrası, oyun başladıktan sonra sahaya ikinci bir top atması Terim'i yine oldukça sinirlendirdi. Terim'in de bu durumu protesto etmek üzere eline aldığı başka bir topu ayağıyla Belçika yedek kulübesine doğru attığı görüldü. Belçikalı teknik adamın da bunun üzerine, 4. hakeme dönerek, yaşananları raporuna yazıp yazmayacağı şeklinde eliyle işaret ettiği gözlendi.Maç bitiminde sinirli bir biçimde soyunma odasına yönelen Terim'i, Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl sakinleştirmeye çalıştı.Bu arada, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rene Vandereycken'in, Fatih Terim'i FIFA'ya şikayet ederek ceza verilmesini isteyeceği, maçtaki FIFA gözlemcisi Norveçli Johanssen'in de Terim'in ifadesine başvuracağı öğrenildi.Milli maçtaki yüksek tansiyon, iki takımın teknik adamlarının yanı sıra futbolcularına da yansıdı. İki takım oyuncuları, özellikle ikinci yarıda hakemin verdiği ya da vermediği kararların ardından sık sık birbirleriyle tartıştı.Bu arada, maçın Fransız hakemi Stephane Lonnay, kararlarıyla Türk sporseverlerin zaman zaman tepkisini çekti.A Milli Futbol Takımı'nı, Belçika önünde penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliğe taşıyan Emre Belözoğlu, ay-yıldızlı formayla 13 maç sonra golle buluştu.Emre, A milli formayla bundan önceki son golünü 17 Kasım 2007'de deplasmanda Norveç ile yapılan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında kaydetmişti.59. kez A milli olan ve sahaya takım kaptanı olarak çıkan Emre, penaltıdan attığı gol sonrası meşin yuvarlağı filelerden çıkarıp, başlama vuruşu yapılan noktaya kadar taşıdı ve yere koyup öptü, ardından da secdeye gitti.Türkiye-Belçika milli maçını, dün akşam oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında Fransa'yı yenen Türk Milli Basketbol Takımı oyuncuları da izledi ve millileri destekledi.Kaşılaşmanın devre arasında, basketboldaki milli maçın skoru anons edilerek, milli basketbolcuların stada gelişlerinin duyurulması üzerine tibünlerden büyük alkış sesi yükseldi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar da milli basketbolcuları alkışladı.A Milli Futbol Takımı, uzun bir aradan sonra çıktığı Kadköy'de, yine hüzünlü bir akşam yaşadı. FB Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki son maçında 16 Kasım 2005 tarihinde İsviçre'yi 18. Dünya Kupası Avrupa elemeleri baraj rövanş maçında 4-2 yenmesine rağmen, ilk maçtaki 2-0'lık yenilgi nedeniyle gol averajıyla final biletini rakibine kaptırmanın hüznünü yaşayan ay-yıldızlı ekip, bu akşam da 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki ikinci maçında Belçika karşısında ilk puanlarını yitirdi.A Milli Futbol Takımı'nın golcü isimlerinden Tuncay Şanlı, maçın hemen başlarında sakatlandı.Grupta Ermenistan ile yapılan ilk maçta milli takımın ilk golünü kaydeden Tuncay, Belçika maçının 13. dakikasında sakatlığı nedeniyle yerini Halil Altıntop'a bıraktı.Milli maçı izleyen taraftarlardan birinin lazerle sahaya ışık yansıtması tepki çekti. Karşılaşmanın 23. dakikasında dahili anonsla bu taraftar uyarılarak, bu nedenle Türkiye'nin ceza alabileceği vurgulandı.Milli maça Türk sporseverler büyük ilgi gösterdi. 13. Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'nın, bu tarihsel başarının ardından Türkiye'deki ilk resmi sınavında, stadın tribünlerinin büyük bölümü doldu.Ramazan nedeniyle oruçlarını açtıktan sonra stada gelen taraftarların çokluğu üzerine, maçın hemen başında yaklaşık 30 bin olarak tahmin edilen taraftar sayısı, daha sonra 40 bini geçti.Belçika Milli Takımı'nı Türkiye önünde öne geçiren golü atan Wesley Sonck, elemelerde 2 maçta 3 gole ulaştı. Sonck, Estonya'yı 3-2 yendikleri maçta da 2 gole imza atmıştı.