Maçtan notlar

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü ile yaptığı maça birçok eksikle geldi.





Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Porto ile kader maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, bir anlamda Ankara deplasmanında bu maçın provasını yapacaklardı. Ancak yaşanan telefon skandalının ardından MHK tarafından maçın hakemi değiştirilince, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı farklı bir boyut kazandı.



Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın'ın hakem Halis Özkahya'yı telefonla araması ve Fenerbahçe'nin isteğiyle kendisinin bu maça atandığını söylemesi, zorlu mücadele öncesi bir anda gündem oluşturdu. Ardından Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden açıklamalar geldi.



Fenerbahçe başkente 8 eksikle gitti. Teknik direktör Aragones,sakat olan Semih, Roberto Carlos, Önder, Tümer ve Uğur'un yanısıra Burak, Deniz ve Can'ı kadroya almadı.



İstanbul temsilcisinde, sakatlıkları bulunan Roberto Carlos, Semih ve Tümer'in yanı sıra Uğur, Burak, Deniz, Önder ve Can Ankara deplasmanına getirilmedi. Alex de uzun süren sakatlık döneminin ardından ilk kez Ankaragücü karşısında formasına kavuştu.



Fenerbahçe'de, önümüzdeki hafta Beşiktaş ile yapılacak derbi maç öncesinde 3 futbolcu, sarı kart sınırında bulunuyor.



Edu, Lugano ve Ali Bilgin, Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde derbi maçta cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.



Bu arada Ankaragücü taraftarları, kulüp başkanı Cemal Aydın ve yönetim kuruluna olan tepkilerini, bu maçta da sürdürdüler.



Maç öncesinde, oynanırken ve İstiklal Marşı'nın son bölümünde "yönetim istifa", "Cemal Aydın istifa" tezahüratlarıyla tepkilerini ortaya koyan başkent temsilcisinin taraftarlarına, Fenerbahçe taraftarları da bir ara eşlik etti.

