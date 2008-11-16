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Spor

Maçtan notlar

16 Kasım 2008 02:00


Galatasaray Cafe Crown'da Graves 26 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Efes Pilsen yaptığı 23 dış atıştan 11'ini sayıya (yüzde 47,8) çevirdi. Sarı-kırmızılı takım da 21 atıştan 11'ni sayı (yüzde 52,4) yaptı.

Lacivert-beyazlı takım 11'i hücum olmak üzere toplam 27 ribaunt alırken, Galatasaray Cafe Crown 7 hücum toplam 28 ribaunt yaptı.

Ligde daha önce yaptığı 4 karşılaşmayı kazanan Galatasaray Cafe Crown, bu sonuçla ilk mağlubiyetini alırken, Efes Pilsen de ligde 4. galibiyetini almış oldu.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Galatasaray taraftarları, tıklım tıklım doldurdukları salonda takımlarını karşılaşma boyunca yoğun bir şekilde destekledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve bazı yönetim kurulu üyeleri de protokol tribününde karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Cüneyt ile Thornton arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Cüneyt'in faulü sonrası sert bir şekilde yere düşün Thornton, bu oyuncunun üzerine yürürken, araya giren iki takım oyuncuları gerginliğin büyümesini engelledi.

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