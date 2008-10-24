Maçtan notlar



Beşiktaş ile kısa bir süre önce sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına deplasmanda Gençlerbirliği karşısında çıkan teknik direktör Mustafa Denizli, Sivasspor karşılaşmasıyla ilk kez BJK İnönü Stadı'na çıktı.



Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk heyecanını Ankara'da yaşayan Mustafa Denizli, Sivasspor maçıyla İstanbul'daki ilk heyecanını da yaşamış oldu.



Denizli'nin sahaya çıkmasıyla, yeni açık ve numaralı tribündeki taraftarlar, deneyimli teknik adamı alkışlayıp destek verirlerken, kapalı tribün ise tepkisiz kaldı. Denizli de tribünleri selamlarken, bir taraftar da Denizli'ye Beşiktaş atkısı, minik taraftarlar da çiçek hediye etti.



Bu arada Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da yedek kulübesi önünde Denizli'yi yeni görevi nedeniyle kutlarken, Denizli, Uygun'a, Sivasspor yedek kulübesine dek eşlik etti.



HOLOSKO'NUN YERİNE BOBO OYNADI



Teknik direktör Denizli, geçen haftaki Gençlerbirliği maçının kadrosundan yalnızca 1 değişiklik yaptı. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayan Holosko'yu yedek soyunduran Denizli, bu futbolcunun yerine Bobo'ya ilk 11'de şans tanıdı.



Beşiktaş'ta Hakan, Serdar Özkan, Tuna, Ekrem, Ali Tandoğan, Uğur ve Holosko yedek kulübesinde yer aldı.



Siyah-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Gökhan, Batuhan, Aydın ve hasta olan Seriç kadroya alınmadılar.



SİVASSPOR'DA, PETKOVIC YEDEK SOYUNDU



Sivasspor'da, parmağında sakatlığı bulunan kaleci Michael Petkoviç, Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Teknik direktör Bülent Uygun, kalede Akın Vardar'ı görevlendirirken, Balili de yedekler arasında yer aldı.



Sivasspor'da, forvette Mehmet Yıldız ile birlikte Tum görev yaptı.



TRİBÜNLER DOLDU



Beşiktaş-Sivasspor maçına sporseverler büyük ilgi gösterirken, tribünler, güvenlik nedeniyle bırakılan boşluklar dışında doldu.



Karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izlerken, yaklaşık 1500 Sivasspor taraftarı da kendilerine ayrılan eski açık tribündeki yerlerinden takımlarını desteklediler.



PAF LİGİ'NDEKİ MAÇ BERABERE BİTTİ



Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki PAF Ligi maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada Beşiktaş, 45. dakikada Alper Tunga'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, Sivasspor ise 90. dakikada Ali'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

