Maçtan notlar



(A) Milli Futbol Takımı'nın 19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta Estonya ile yaptığı maça Estonyalılar fazla ilgi göstermedi. Türk taraftarlar ise Türk bayraklarıyla süsledikleri statta milli futbolcuların, serin bir havada yapılan maçta kendilerini Türkiye'de gibi hissetmelerine yardımcı oldular.



Yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Estonya'nın 400 bin nüfusa sahip başkenti Tallin, ilk kez milli maç sayesinde bu kadar fazla sayıda Türk'ü ağırladı. Almanya, İsveç, Norveç, Letonya ve Finlandiya gibi ülkelerden gelen Türk vatandaşları, kaldıkları otellere ve eski kent merkezine Türk bayraklarıyla renk kattılar.



Daha önce 3 özel maç yapan Estonya ve Türkiye, bu maçla birlikte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldiler. Daha önce 19 Haziran 1924'de Estonya'da yapılan maç 4-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona ererken, iki takım 29 Mart 1996'da yine Estonya'da karşı karşıya gelmiş ve 0-0 berabere kalmışlardı. İki ülkenin 28 Mayıs 2006'da Almanya'da yaptıkları özel maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Tallinn'deki A Le Coq Arena'da yapılan bu akşamki maçı, 65 dolayında Türk basın mensubu izliyor.



10 bin kişi kapasiteli tribünlerde ay-yıldızlıları desteklemek üzere yerlerini alan yaklaşık 1000 kadar Türk, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' yazılı pankart asarken, zaman zaman aynı biçimde sloganlar da attılar. Türkler'den daha az sayıdaki Estonyalı taraftarlar ise genelde daha suskun kaldı.



(A) Millilerde sahaya ısınmak için ilk önce kaleciler Volkan Demirel ve Serdar Kulbilge çıktı. Daha sonra diğer futbolcular da Türk taraftarların alkışları arasında ısınma hareketlerine başladılar. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıklar ve Ümit Milli Takım'a destek nedeniyle 19 kişi olarak Estonya'ya getirdiği kadrodan Serdar Kulbilge, Çağlar Birinci, Serkan Balcı, Yusuf Şimşek, Uğur Boral, Mehmet Yıldız ve Mevlüt Erdinç'i yedek kulübesinde oturttu.



