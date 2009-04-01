Maçtan dakikalar: Türkiye-İspanya

2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. grupta Türkiye ile İspanya arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 1-0 önde tamamladı.



Maçın başlamasıyla birlikte oyunun kontrolünü eline alan milli takım, ilk 5 dakikada daha çok topa sahip olduğu halde, Torres'i ileride tek bırakıp savunma güvenliğine önem veren İspanya karşısında fazla yan top yapınca rakip kalede gözükemedi. Mücadelenin ilk bölümünde top daha çok orta sahada gidip gelirken, ilk pozisyonu 13. dakikada İspanya, Riera ile buldu. Bu pozisyonun ardından millilerin yarı sahasına daha çok giden konuk ekip, topu çevirip pozisyonlar çıkarmaya çalıştı. İlk maça göre daha tutuk oynayan Türk Milli Takımı, ilk 5 dakikanın aksine topa sahip olmayı başaramayınca, pozisyon çıkaracak organizasyonlara giremedi.



İspanya'nın iyi oynadığı ve pozisyon bulduğu dakikalarda Türkiye, Marchena'nın hatası sonrası ummadığı şekilde öne geçti. 26. dakikada Arda'nın ortasında topu önünde bulan Tuncay, daha müsait durumdaki Semih'i gördü. Semih de rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelerle buluşturunca, milli takım 1-0 üstünlük yakaladı. Üstünlük golünün ardından savunmasını oturtan Türkiye, blokları da kapatarak İspanyolların pas trafiğini engelledi. İlk yarının son dakikalarında uzun paslarla rakip savunmanın boşluklarını değerlendirmeye çalışan milliler, net pozisyon bulamadıysa da kalesinde de tehlike yaşamadı ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.



13. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Riera, gelişine sert vurdu, kaleci Volkan zamanında bir hamleyle uzanarak meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.



19. dakikada sağdan, yerden yapılan ortada, ceza alanı içinde topla buluşan Torres'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



26. dakikada Arda'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Marchena'nın hatası sonrası Tuncay, önünde bulduğu topu önce kontrol etti ve kaleci Casillas'ın müdahalesine rağmen Semih'in önüne bıraktı. Semih, boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



29. dakikada ceza alanına doğru atılan topa hamle yapan Tuncay, meşin yuvarlağı kontrol edemeyince, Casillas topa sahip oldu.



42. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında, ceza alanı önünde topla buluşan Semih, arkadan gelen Nihat'ı gördü. Nihat'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



45. dakikada Torres'in ceza alanına girmeden şutunda, top yandan auta çıktı ve Türkiye, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



Bu arada, karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğünden sonra hakeme itiraz eden Xavi, sarı kart gördü.

