Maçtan dakikalar: Trabzonspor-G.Saray

İLK YARI



Turkcell Süper Lig'deki Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.



7. dakikada sağ kanattan Tayfun'un ceza sahasına ortasında kimsenin dokunamadığı top, ceza sahası sol dışında bulunan Alanzinho'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda kale direğine çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-0



9. dakikada stadın bazı ışıklarının sönmesi üzerine maçın hakemi Yunus Yıldırım karşılaşmayı durdurdu. Arızanın giderilmesiyle maç 7 dakika sonra tekrar başladı.



19. dakikada Arda'nın ara pasında topla buluşan Baros, öne çıkan kaleci Sylva'nın üzerinde meşin yuvarlağı aşırtarak filelerle buluşturdu: 1-1



40. dakikada ceza alanı önünde bulunan Selçuk, Colman'dan aldığı pası Gökhan'ın önüne aşırttı. Bu futbolcu meşin yuvarlağa dokunamayınca kaleci De Sanctis topa sahip oldu.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen kalan dakikaların ardından karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI



Turkcell Süper Lig'deki Trabzonspor-Galatasaray maçı 2-2 eşitlikle sona erdi.



48. dakikada sağ kanattan Selçuk'un korner atışında topa ceza alanı içerisinde Egemen yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



49. dakikada Ayhan'ın ceza alanına ortasında Baros kafayı vurdu. Kaleci Sylva'yı geçen topu Egemen çizgi üzerinden çevirdi.



50. dakikada çalımlarla ceza alanı önüne kadar sokulan Alanzinho'nun şutunda defans oyuncularından dönen top Umut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanını terk etti.



62. dakikada Tayfun'un ceza alanına aşırttığı topu önünde bulan Gökhan'ın yakın mesafeden vuruşuna rağmen havalanan meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



67. dakikada Arda'nın ceza alanına havalandırdığı top, Tayfun ve kaleci Sylva arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Baros'un önünde kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Song çizgi üzerinden çevirdi. Dönen topu Arda filelerle buluşturdu: 1-2.



70. dakikada Selçuk'un ara pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Isaac, plase bir vuruş yaptı. Kaleci De Sanctis'in ayaklarına çarpan meşin yuvarlak, ceza alanının dışına çıktı.



84. dakikada sağ kanatta Serkan ile paslaşan Alanzinho, topu ceza sahası ön çizgisinde bulunan Colman'a aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşma meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.



90 4. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanına kadar sokulan Alanzinho'nun vuruşunda kaleci De Sanctis topu iki hamlede kontrol etti.



Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

