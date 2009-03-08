Maçtan dakikalar: Kaysersipor-Fenerbahçe

İLK YARI



Turkcell Süper Lig'deki Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçın ilk atağı Kayserispor'dan geldi. Aldığı uzun pasla ceza sahasına giren Mehmet Topuz, Gökhan'ı geçerek topu Cangele'nin önüne çıkardı. Cangele'nin vuruşu defansta kaldı.



5. dakikada Kayserispor Mehmet Topuz ile serbest vuruş kullandı. Mehmet Topuz'un sert şutunu, Volkan dışarı çeldi. Bu pozisyon öncesinde maçın hakemi kurulan barajda Kayserisporlu futbolcuların faul yaptığını işaret etti.



8. dakikada Mehmet Eren'in sağ kanattan vurduğu sert şut defansa çarparak dışarı çıktı. Kullanılan korner atışından gelen topa Aghohawa kafa vurdu. Top az farkla yandan dışarı gitti.



11. dakikada Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Süleymanou'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Semih, takımını öne geçiren golü attı: 1-0



22. dakikada Deivid'in sağ çaprazdan yaptığı şutta top kaleci Süleymanou'da kaldı.



28. dakikada Roberto Carlos'un pasıyla hareketlenen Alex, ceza sahası dışından sağ ayağı ile çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-0



34. dakikada topla ceza sahası içine giren Semih, soldaki Uğur'u gördü. Uğur'u ortasına penaltı noktasındaki Alex'in vuruşunda topu kaleci Süleymanou kale çizgisi üzerinde iki hamlede kontrol etti.



40. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Mehmet Topuz, topu ceza sahasına ortaladı. Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



45. dakikada Mehmet Topuz'un yaklaşık 25 metreden sert şutunu, kaleci Volkan son anda kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İKİNCİ YARI



51. dakikada Cangele kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen kaleci Volkan topu uzaklaştırdı.



55. dakikada ceza sahasında gelişen Kayserispor atağında, topa aynı anda yükselen Eren ve kaleci Volkan yerde kaldı. Orta hakem Bünyamin Gezer, kaleci Volkan'a Eren'e vurduğu gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi. Aynı pozisyonda sakatlanan kaleci Volkan sedye ile saha dışına çıkarıldı. Bunun üzerine Deivid oyundan alındı ve yerine kaleci Volkan Babacan alındı. Kalan sürede kaleyi Babacan korudu.



67. dakikada Roberto Carlos, Durmuş ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakemin faul kararına Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tepki gösterdi. Fenerbahçeli futbolcular ile Kafkas arasında yaşanan gerginlik kısa sürdü.



72. dakikada Cangele sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Topu göğsü ile karşılayan Roberto Carlos meşin yuvarlağı kaleci Volkan aktardı.



73. dakikada Bilal Aziz'in pasında topla buluşan Mehmet Topuz'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



83. dakikada Mehmet Topuz'un ara pasında topla buluşan Cangele ceza sahası içerisinde bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cangele vurmakta gecikince Fenerbahçe defansı topu kornere çıkardı.



85. dakikada Vederson'un sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa Semih vuramayınca meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



87. dakikada Bilal Aziz'in kullandığı köşe atışında topu önünde bulan Aghahowa dönerek vurdu. Top Edu'ya çarparak kornere çıktı. Korner atışından gelen top Mehmet Topuz'un yükselerek vuruşunda az farkla dışarı çıktı.



Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.