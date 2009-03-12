Maçtan dakikalar: Hamburg-G.Saray

Galatasaray, UEFA Kupası 4. tur ilk maçında Almanya'nın Hamburg takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, özellikle ayağa pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. İleride cezalı Baros'un yokluğunda Nonda'yı tek forvet olarak oynatan sarı-kırmızılılar, Lincoln, Arda ve Kewel ile hücum bölgelerinde çoğalarak gol bulmayı hedeflediler. Zaman zaman rakip kalede gözüken sarı-kırmızılılar, Ayhan ile bir de gol bularak ilk yarıyı üstün kapatmayı başardı.



Maça tutuk başlayan ve rakibinin iyi oyununa cevap veremeyen Hamburg ise devrenin sonlarına doğru rakip kaleye etkili gelebildi. İlk yarıda sadece Trochowski ve Petric ile iki tehlike yaratabilen ev sahibi ekip, bu pozisyonlarda da kaleci De Sanctis'i geçemedi.



25. dakikada Sabri'nin aşırtma pasında ceza sahasına hareketlenen Lincoln'dan önce kaleci Rost tehlikeyi uzaklaştırdı.



28. dakikada Trochowski'nin ceza sahasının dışından sert şutunda kaleci De Sanctis topu zorlukla kornere çeldi.



31. dakikada Guerrero'nun uzaktan şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



32. dakikada Arda'nın soldan pasında rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Ayhan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 1-0



36. dakikada, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Petric'in vuruşunda kaleci De Sanctis açıyı kapatarak mutlak bir tehlikeyi önledi.



45. dakikada Guerrero'nun ceza yayı üzerinden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. Korner atışından gelen ortada aynı futbolcunun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARI



Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray için kötü başladı. Önce 49. dakikada Jansen'in ayağından gelen gole engel olamayan sarı-kırmızılı ekipte, 4 dakika sonra da Emre Aşık kırmızı kartla oyun dışı kalınca tüm hesaplar alt üst oldu. 10 kişi oynamalarına rağmen inanılmaz özveri gösteren sarı-kırmızılı futbolcular, rakiplerine pozisyon vermelerine rağmen maçı beraberlikle bitirmeyi başardı.



Maçta üstünlüğü tamamen eline alan konuk ekip, rakibinden sayıca fazla olmanın avantajını kullanmaya çalıştı. Özellikle son anlarda çok önemli gol pozisyonlarını değerlendiremeyen ev sahibi takım, beraberliğe razı oldu.



49. dakikada Guerrero'nun soldan ortasında ceza sahası içinde Benjamin kafayla topu Jansen'in önüne indirdi, bu futbolcu altı pasta sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1



51. dakikada Galatasaray mutlak bir golü kaçırdı. Lincoln'un mükemmel ara pasıyla ceza sahasına giren Nonda'nın bekletmeden kötü vuruşunda top üstten auta gitti.



54. dakikada Petric'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kaleci De Sanctis'te kaldı.



67. dakikada Benjamin'in ceza sahası içinden sert şutunda topa, Mehmet Güven'in çizgi üzerinden yaptığı kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak üst direkten döndü.



84. dakikada Olic'in ceza sahası içinden vuruşunda top yandan az farka auta çıktı.



89. dakikada kafalardan seken topu önünde bulan Trochowski müsait durumda topu kötü bir vuruşla auta attı.



90. dakikada bu kez Galatasaray ceza sahası içinde olan karambolde top, Olic'in önüne düştü. Bu futbolcu zor olanı yaparak, topu auta gönderince, karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



