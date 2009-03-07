Maçtan Dakikalar: Hacettepe-Beşiktaş

İLK YARI



Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş, başkent deplasmanında Hacettepe önünde ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



6. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ernst'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Dönen topu kaleci Recep kontrol etti.



12. dakikada Tello'un sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Delgado, önündeki Ümit Bozkurt'tan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



18. dakikada ceza alanı sol tarafında topla buluşan Bobo'nun uzak direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Nobre, kafa vuruşuyla gole çevirdi: 2-0.



20. dakikada Murat Kalkan, kafayla önüne aldığı topu ceza alanı sağ çaprazından altıpas içine gönderdi. Tambwe'nin vuruşunda, Zapotocny'den de seken top filelere gitti: 2-1.



34. dakikada Selçuk'un sol taraftan altıpas içine yaptığı ortada iyi yükselen Tambwe kötü bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



45 2. dakikada Murat Kalkan'ın sol taraftan yaptığı ortada kaleci Hakan topu tokatladı. Boşta kalan topu önünde bulan Orhan'ın ceza alanı dışından attığı sert şutta Hakan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



58. dakikada Delgado'un pasıyla hareketlenen Bobo'un ceza alanı sağ çaprazından attığı zayıf şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



61. dakikada Murat Kalkan'ın sol taraftan altıpas içine gönderdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Kadir'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten geri döndü.



68. dakikada Hacettepe savunmasının ters vuruşunda ceza alanı içinde yükseklik kazanan topa kaleci Recep ile birlikte Bobo yükselirken, iki futbolcu da topa dokunamadı. Seken topa Recep'ten önce vuran Bobo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.



86. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağdan altıpas içine yaptığı ortada, Hacettepe savunması Bobo'nun durumunu bozunca, Brezilyalı oyuncu istediği vuruşu yapamadı.



87. dakikada Ümit Bozkurt'un savunmadan attığı uzun topta Beşiktaş savunması "ofsayt" diye durdu. Topu önünde bulan Tambwe, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 3-2



90 5. dakikada Tello, kendi çabasıyla getirdiği topla önündeki Orhan'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Recep ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, ancak kaleci gole izin vermedi.



Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 galibiyetiyle sona erdi.



