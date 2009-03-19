Maçtan dakikalar: G.Saray-Hamburg

İLK YARI



Futbolda UEFA Kupası 4. tur rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Hamburg karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Karşılaşmaya başlarken tutuk gözüken Galatasaray, özellikle ilk 25 dakikada oyunu kendi yarı alanında kabul ederken, uzun paslarla da gol fırsatları yakalamaya çalıştı. İlerleyen dakikalarda daha iyi pas yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, Hamburg kalesine sık gelmeye başladı ve Kewell'ın penaltıdan attığı golle de oyunda hem skor üstünlüğünü, hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Maça etkili başlayan Hamburg ise Galatasaray kalesine baskılı bir biçimde gelmesine karşın, istediği pozisyonları yakalamada sıkıntı yaşadı. Kewell'ın penaltı golü sonrası skoru eşitlemek adına son bölümde fazlasıyla mücadele eden Alman ekibi, ilk yarıda 1-0'lık skora boyun eğdi.



7. dakikada soldan Arda'nın pasında, ceza alanı önünde Ayhan'ın gelişine yaptığı vuruşta, top kaleci Rost'ta kaldı.



10. dakikada Pitroipa'nın ortaladığı topa Guerrero kafayı vurdu ve kaleci De Sanctis topu tokatlayarak kornere çeldi.



11. dakikada Benjamin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte uygun durumdaki Aogo meşin yuvarlağa dokunamayınca, top auta çıktı.



31. dakikada Hamburg ceza alanında oluşan karambolde, topu sağ çaprazda önünde bulan Sabri'nin sert vuruşu istediği gibi olmadı ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



40. dakikada Arda'nın pasıyla soldan ceza alanına giren Sabri'nin, orta yerine dar açıdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



41. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Baros, ceza alanına girer girmez Boateng tarafından düşürülünce, Portekizli hakem penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Kewell, sert bir vuruşla kaleci Rost'un üzerinden topu filelere gönderdi: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

