Maçtan dakikalar: G.Saray-Eskişehirspor

İLK YARI



Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Eskişehirspor, ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladılar.



5. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Arda'nın gönderdiği pasa penaltı noktası üzerinde Kewell'ın vuruşu kötü olunca, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.



15. dakikada soldan çalımlarla Galatasaray ceza alanına giren Engin'in sert vuruşunda, savunmada Emre Aşık'a çarparak yükselen top, üstten az farkla kornere gitti.



22. dakikada sağ kanattan Sabri'nin ortaladığı topa ön direkte Kewell'ın şık kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ivesa'dan döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



25. dakikada Koray'ın sağdan ortaladığı topa ceza alanında Serdar dokunamazken, hemen arkasındaki Youla, şut çekmek yerine meşin yuvarlağı kontrol etmeye çalışınca, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.



38. dakikada Serkan Kurtuluş'un kendi sahasından uzun pasıyla hareketlenen Kewell, Eskişehirspor savunmasının arkasına sarkarken, kalesini terkeden Ivesa, topu taca atarak tehlikeyi önledi.



Karşılaşmanını ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.



İKİNCİ YARI



Tukcell Süper Lig karşılaşmasında Eskişehirspor, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi.



59. dakikada ceza alanı dışından Doğa'nın yaptığı sert vuruşta, köşeye giden topu De Sanctis tokatlayarak kornere çeldi.



65. dakikada Arda'nın soldan ortasına ceza alanında iyi yükselen Ümit, kaleci Ivesa'dan hemen önce kafa vuruşu yaparken, top üstten az farkla auta çıktı.



69. dakikada Eskişehirspor, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Doğa'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu Youla, uygun durumda düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.



71. dakikada Sabri'nin sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Barış'ın şutu sonrası top kaleciden döndü.



90. dakikada Poljak'ın pasıyla ceza alanında topu önüne alan Youla'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci De Sanctis'ten döndü ve konuk Eskişehirspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

