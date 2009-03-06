Maçtan dakikalar: G.Saray-Bursaspor

İLK YARI



9. dakikada Barış'ın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, Meira'nın kafa şutunda top üsten auta gitti.



10. dakikada Galatasaray, Volkan Bekiroğlu'nun kendi kalesine gönderdiği golle 1-0 öne geçti. Soldan Kewell'ın uzun ortasında, ceza sahası içinde Baros'un kafa vurmaya çalıştığı top Volkan Bekiroğlu'na çarparak filelere gitti: 1-0.



31. dakikada Galatasaray, Aydın Yılmaz'ın golüyle Bursaspor karşısında skoru 2-0 yaptı. De Sanctis'in uzun pasında,Bursaspor ceza sahası içinde Veli topu kalecisi Ivankov'a gönderdi. Ivankov'un uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta ise pozisyonu takip eden Aydın Yılmaz'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



44. dakikada ceza sahası dışından Volkan Bekiroğlu'nun yaptığı sert vuruşta, top üsten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 Galatasaray üstün tamamladı.



İKİNCİ YARI



53. dakikada Bursaspor, İbrahim'in golüyle farkı bire indirerek skoru 2-1 yaptı. Sağdan Ali Tandoğan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu ile İbrahim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1



55. dakikada Lincoln'ün orta olarak kullandığı serbest vuruşta, defansın arkasına sarkan Nonda'nın, müsait durumda yakın mesafeden kötü vuruşu nedeniyle meşin yuvarlak üstten auta gitti.



58. dakikada Bursaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Ayhan sert vurdu, top auta çıktı.



86. dakikada Bursaspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Galatasaray ceza sahası içinde sol çaprazda Emre Aşık'tan kaptığı topla hareketlenen Shin'in sert vuruşunda, top kalenin üstünden auta gitti.



90. dakikada soldan Volkan Bekiroğlu'nun ortaladığı topa ceza sahası içinde Sercan kafayı vurdu, kaleci De Sanctis güçlükle meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi ve kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi.



Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.