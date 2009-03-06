T24 LogoT24 Logo
Spor

Maçtan dakikalar: G.Saray-Bursaspor

06 Mart 2009 02:00

İLK YARI

9. dakikada Barış'ın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, Meira'nın kafa şutunda top üsten auta gitti.

10. dakikada Galatasaray, Volkan Bekiroğlu'nun kendi kalesine gönderdiği golle 1-0 öne geçti. Soldan Kewell'ın uzun ortasında, ceza sahası içinde Baros'un kafa vurmaya çalıştığı top Volkan Bekiroğlu'na çarparak filelere gitti: 1-0.

31. dakikada Galatasaray, Aydın Yılmaz'ın golüyle Bursaspor karşısında skoru 2-0 yaptı. De Sanctis'in uzun pasında,Bursaspor ceza sahası içinde Veli topu kalecisi Ivankov'a gönderdi. Ivankov'un uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta ise pozisyonu takip eden Aydın Yılmaz'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

44. dakikada ceza sahası dışından Volkan Bekiroğlu'nun yaptığı sert vuruşta, top üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 Galatasaray üstün tamamladı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Bursaspor, İbrahim'in golüyle farkı bire indirerek skoru 2-1 yaptı. Sağdan Ali Tandoğan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu ile İbrahim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

55. dakikada Lincoln'ün orta olarak kullandığı serbest vuruşta, defansın arkasına sarkan Nonda'nın, müsait durumda yakın mesafeden kötü vuruşu nedeniyle meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Bursaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Ayhan sert vurdu, top auta çıktı.

86. dakikada Bursaspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Galatasaray ceza sahası içinde sol çaprazda Emre Aşık'tan kaptığı topla hareketlenen Shin'in sert vuruşunda, top kalenin üstünden auta gitti.

90. dakikada soldan Volkan Bekiroğlu'nun ortaladığı topa ceza sahası içinde Sercan kafayı vurdu, kaleci De Sanctis güçlükle meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi ve kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi.

Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24