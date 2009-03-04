Maçtan dakikalar: Fenerbahçe-Sivasspor



Fortis Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Sivasspor arasında yapılan yarı final ilk maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



İLK YARI



3. dakikada Muhamed'in ceza alanı dışından sağ çaprazdan sert şutunda, top üstten auta çıktı.



6. dakikada sağdan Deivid'in ortasında, ceza alanında Semih kafayı vurdu ve top kaleci Petkoviç'te kaldı.



18. dakikada soldan ceza alanına girip şık çalımlarla rakiplerinden sıyrılan Uğur'un vuruşunda, kaleci Petkoviç, üzerine gelen topu kontrol etti.



19. dakikada Alex'in uzun kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Semih'in, ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top kaleci Petkoviç'ten döndü.



21. dakikada Roberto Carlos'un pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Alex, topu arka direkte bulunan Deivid'e çıkardı. Deivid'in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak, bir kez daha kaleci Petkoviç'ten döndü.



29. dakikada ceza yayı önünden Alex'in kullandığı serbest vuruşta, barajda bir Sivassporlu oyuncunun kafasına da çarpan top yan direkten döndü. Dönen topu altıpasta kontrol eden Deniz, uygun durumda topa kötü bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



33. dakikada ceza alanı dışında sol çaprazdan Mehmet'in vuruşunda, Fenerbahçeli futbolculardan seken top sağ çaprazda uygun durumdaki Murat Erdoğan'da kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.



41. dakikada Alex'in sağdan kullandığı köşe atışında, arka direkte topu kontrol eden Deivid'in vuruşunda, Brezilyalı oyuncunun önüne yatan Murat Erdoğan'a çarpan top kornere çıktı.



45. dakikada soldan ceza alanına giren Faruk'un yerden sert ortasında, Lugano ve kaleci Volkan Babacan'ı geçen topa, altıpasta bomboş durumda bulunan Mehmet de dokunamayınca, Sivasspor önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.



İKİNCİ YARI



Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 yenerek rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.



59. dakikada Emre'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Alex, ceza alanı sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun yerden vuruşunda, top uzak direğin dibinden auta çıktı.



66. dakikada Deivid'in pasıyla ceza yayı üzerinde topa buluşan Deniz, Sedat'ı çalımlayıp, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı direğin yanından filelere gönderdi: 1-0



68. dakikada Sivasspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı topu arka direkte Roberto Carlos, Tum'dan önce davranarak üstten kornere attı.



75. dakikada Alex'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Deivid kafayı vurdu ve yerden seken topu arka direkte Güiza kafayla altıpasa gönderdi. Topu iyi izleyen Edu, direğin yanında topa dokunarak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0



82. dakikada ceza alanı dışından, kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanan Bilica'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğin içine çarparak filelere gitti: 2-1



84. dakikada sağdan ceza alanına giren Güiza'nın yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde Deivid, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1



86. dakikada ceza alanı dışından Mohamed'in kulladığı serbest atışta, köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan uçarak çıkardı.



Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

