Maçtan dakikalar: Fenerbahçe-Kocaelispor

Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.



2. dakikada ceza alanı dışında sağ taraftan serbest vuruş kullanan Alex, topu yanındaki Roberto Carlos'a çıkardı. Brezilyalı futbolcunun kaleye uzak mesafeden vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 1-0.



8. dakikada Semih'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Deniz'in, Ergün'ü çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kılıçarslan'da kaldı.



19. dakikada ceza alanı dışından Edu'nun sert şutunda, kaleci Kılıçarslan uçarak topu kornere çeldi.



20. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Murat'ın ortasında, Lugano'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerinde Levent gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Dönen topu ceza alanı içinde kontrol eden Adem'in vuruşunda, top savunmaya çarparak ceza alanı dışına çıktı.



23. dakikada Uğur'un ceza alanı dışından sert şutunda, savunmaya çarpan top direğin üzerinden dışarı çıkarken, hakem Mustafa Kamil Abitoğlu "aut" kararı verdi.



28. dakikada sol taraftan Murat'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Volkan Babacan boşa çıkarken, savunma topu uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, 2. dakikada Roberto Carlos'un attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

