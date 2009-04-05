Maçtan dakikalar: Denizlispor-Sivasspor

Turkcell Süper Lig'de Denizlispor-Sivasspor maçının ilk yarısı konuk ekip Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Karşılaşmanın 8. dakikasında Denizlisporlu savunma oyuncularının geri pasında araya giren Kamanan'ın vuruşunda kaleci Özden topu uzaklaştırdı.



20. dakikada ceza alanı içinde Herve Tum topu Mehmet Yıldız'a aktardı. Mehmet Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



30. dakikada Sivasspor'un golü geldi. İbrahim'in sol kanattan kullandığı korner atışında iyi yükselen Sedat, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1



37. dakikada gelişen Denizlispor atağında sağ kanattan Bangoura'nın ceza alanına yaptığı ortada, kaleci Petkoviç topu kontrol etti.



39. dakikada Sivasspor, farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada Denizlisporlu savunma oyuncularına da çarpan topu iyi takip eden Herve Tum kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

