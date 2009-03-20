Maçtan dakikalar: Bursaspor-Fenerbahçe

İLK YARI



Turkcell Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında, Fenerbahçe, Bursaspor karşısında karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 önde kapadı.



Bursaspor, 4. dakikada yediği gol nedeniyle maça konsantre olmakta zorlandı. Rakibinin orta alanda kurduğu baskıyı aşmakta zorlanan yeşil-beyazlı takım, 20. dakikadan sonra toparlanarak rakip kaleye gitmeye başladı.



Fenerbahçe de ilk dakikalarda öne geçmenin verdiği moralle daha rahat oynamaya başladı. Özellikle sol kanadı çok iyi kullanan sarı-lacivertli takım, Bursaspor'un top kayıplarını da hızlı hücumlarla değerlendirmeye çalıştı.



4. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Uğur Boral, sol kanatta aldığı topu bekletmeden ceza sahasına doğru hareketlenen Guiza'nın önüne attı. İspanyol oyuncu, topu aşırtma bir vuruşla, Ivankov'un üzerinden filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.



9. dakikada Bursaspor net bir pozisyondan yararlanamadı. Bekir Ozan, orta alanda buluştuğu topu penaltı noktasına doğru hareketlenen Sercan'ın önüne attı. Müsait pozisyondaki Sercan'ın vuramadığı top kaleci Volkan'da kaldı.



16. dakikada Bursapor ceza sahası içinde oluşan karambolde Guiza önünde bulduğu topu bekletmeden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.



24. dakikada Bekir Ozan'ın hatalı geri pasından faydalanmak isteyen Guiza, penaltı noktasına doğru hareketlendi. Kaleci Ivankov, zamanında çıkarak Guiza'nın ayağındaki topu son anda yumruklayarak ceza sahası dışına çıkardı.



35. dakikada Fenerbahçe atağında Uğur Boral, koridor gibi kullandığı sol kanattan hızla hareketlenerek topu kale alanı içine doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Semih, plase bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Mustafa Keçeli, yatarak çizgi üzerinden kaleye giden topu ceza alanı dışına çıkardı.



43. dakikada Bursaspor'da sol kanatta kazanılan korner atışını kullanan Mustafa Keçeli, topu arka direğe doğru ortaladı. Ömer'in kafayla indirdiği topa kale alanı içinde Tuna Üzümcü dokunamayınca Fenerbahçe defansı tehkiye uzaklaştırdı.



İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.