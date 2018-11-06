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Spor

Maçtan alınmasına sert tepki gösteren Burak Yılmaz'a para cezası

Yılmaz'a, 500 bin lira para cezası verildi

06 Kasım 2018 18:38

Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'a, Bursaspor maçı sırasındaki davranışları nedeniyle para cezası verildi. 

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlara ve teknik heyete yaptığı davranış nedeniyle Burak Yılmaz'a yönetim olarak 500 bin lira para cezası verdiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleşmeli futbolcumuzdu" ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada da "Burak Yılmaz'la yapılan görüşmelerde kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir" dendi. 

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