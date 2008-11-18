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Spor

Maçta şortunu indirene kırmızı kart

İtalya'da Catania-Torino arasında oynanan karşılaşmada yaşanan "şort indirme" olayına hakemlerden sert tepki geldi.

18 Kasım 2008 02:00

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 12'nci hafta maçları kapsamında dün Catania-Torino arasında oynanan karşılaşmada yaşanan "şort indirme" olayına hakemlerden sert tepki geldi.

Şortunu indirdi, kırmızı kart gördü! - VİDEO

Ülkede hakem atamalarından sorumlu olan Hakemler Derneği Başkanı Pierluigi Collina, "Ben Catania'dan bir oyuncunun bir davranışını gördüm. Bu davranışın kurallar kapsamında bir karşılığı yok. Ama diğer oyunculara saygısızlık edildiğini gösteriyor. Tüm hakemlere talimat verdim. Eğer tekrarlanırsa, sarı hatta kırmızı kart kullanma yetkisine sahip olacaklar" dedi.

Catania Teknik Direktörü Walter Zenga ise, "Yedek kulübesinden hiçbir şey görmedim. Oyuncularımla konuşacağım. Hiçbirinin bu tür nedenlerle kart görmesini istemem. Ama eminim ki saygısız bir durum yoktu" diye konuştu.

Dün oynanan karşılaşmada, takımlar 2-2 berabereyken Catania 80'inci dakikada ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Mascara bu atışı kullanmadan önce, kale önünde yanyana pozisyon alan Terlizzi ve diğer üç takım arkadaşı, kalecinin görüşünü engellemek için akıl almaz bir yönteme başvurdu.

Şortlarını indiren 4 Catania oyuncusu, Torino'nun kalecisi Sereni'nin dikkatini dağıttı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Sereni, Maskara'nın atışını karşılayamayınca, Torino takımı inik şortların azizliğine uğrayarak, maçı 3-2 yenik kapadı.

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