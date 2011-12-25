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Spor

Maçta ölen amatör futbolcu Tuğal toprağa verildi  MANİSA (A.A)

25 Aralık 2011 21:56

-Maçta ölen amatör futbolcu Tuğal toprağa verildi  MANİSA (A.A) - 25.12.2011 - İzmir'de, dün oynanan Süper Amatör Lig maçının henüz ilk dakikalarında kalp krizi geçirerek sahaya yığılan ve yaşamını yitiren 22 yaşındaki futbolcu Serkan Tuğal, Manisa'da toprağa verildi. Tirespor'da futbol oynayan genç oyuncu için Laleli Cami'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Tuğal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.  Bu arada genç futbolcunun geçen sezon forma giydiği Manisa Belediyespor'un başkanı Cenk Ergün, cenaze namazı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Yaşanan olayda, amatör müsabaka olması nedeniyle sahada ambulans bulunmadığına işaret eden Ergün, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için çağrıda bulundu.  Ergün, ''Serkan Tuğal'ın daha önce oynadığı bazı maçlarda da benzer sağlık sorunları yaşadığı'' iddialarına ilişkin olarak da ''Kulübümüzde oynarken, fenalık geçirme değil ama maç içerisinde arkadaşlarına nefesinin daraldığını, gözlerinin karardığını belirtmesi gibi bir iki maçta böyle bir sıkıntı oldu. Bazı akrabaları, 'kalbinde delik olduğunu, sonradan kapandığını' söylüyorlar, ama doğrusu nedir, tam bilmiyorum'' dedi. 

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