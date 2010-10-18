Maçta kural hatası vardı!

T24 - Hakem Tolga Özkalfa, Ankaragücü’nün Metin ile bulduğu ilk gol öncesinde Zewlakow’un topu durdurmadan oyuna sokmasını kaçırdı ve kural hatası yaptı.





METİN TOKAT:



Erken gelen tartışmalı gol karşılaşmayı zorlaştırdı. Futbol oyun kurallarının 13. maddesi serbest vuruşlardır. Buna göre serbest vuruşlarda atış kullanılırken top hareketsiz durmalıdır.



Zewlakow atışı kullanırken top hareket halindeydi. Uzun topa hareketlenen Metin Akan ise kendi yarı alanından çıkmıştı. Yardımcı hakemin kaldırdığı hatalı ofsayt bayrağı Metin’e değil, taç çizgisindeki Sapara’ya kalkmıştı. Özkalfa bayrağa itibar etmeyerek doğru bir karar verse de topun hareketsiz oyuna girmesini sağlayamadığı için kural hatası yaptı. Doğrusu golün iptali ve atışın tekrarıydı.



Sestak üçüncü gol öncesi kendi yarı alanından hareketlendi. Gol nizamiydi. Ufuk’un ceza alanı dışında Sestak’ın ayağındaki topa eliyle temasında bariz gol şansını engellediği için gösterdiği kırmızı kart doğruydu. Özkalfa, özgüveni sayesinde oyunu kontrolünde tuttu. İkili mücadelelere izin vermesi karşılaşmanın tempolu ve gollü geçmesini sağladı. Sarı kartı bulunan Ayhan’a Sapara’ya arkadan kontrolsüz yaptığı hareketi nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartını kullanmalıydı. Özkalfa’nın, oyun genelindeki yönetimi iyi görünse de maçın başındaki basit, ancak önemli hatası ile skoru etkiledi.





Ne olabilir?



Galatasaray Kulübü, hakem Tolga Özkalfa’nın gözünden kaçan pozisyon hakkında şikayette bulunması halinde Futbol Federasyonu MHK’ye başvuracak. MHK de bunun üzerine Özkalfa’dan konuyla ilgili rapor isteyecek. Özkalfa’nın “ben topun durduğunu gördüm” şeklinde bir ifade vermesi halinde olay hakem hatası ile kapanabilecek. Ancak yeni FIFA kokartı takan Özkalfa pozisyondaki hatasını kabul eder ve yanlış yaptığı yolunda bir savunma verirse maçın tekrarı söz konusu olabilecek.