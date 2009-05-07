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Spor

Maçta komaya giren boksör yaşamını kaybetti

07 Mayıs 2009 14:22

Macaristan adına gençlerde dünya ikinciliği kazanan, 3 gün önce yaptığı maçta nakavtla yenilerek komaya giren boksör Andras Nagy, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Boks hayatını profesyonel yarı ağır sıklette Avustralya'da sürdüren 23 yaşındaki Macar boksör Andras Nagy, 3 gün önce Avustralya'nın Melbourne kentinde yaptığı boks maçı sırasında rakibine nakavtla yenilerek komaya girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Macaristan Haber Ajansı'nın (MTI) haberine göre, Avustralyalı doktorlar, Macar boksörün darbe nedeni ile kafasında ödem oluştuğunu, uyutularak tedavisinin sürdürüldüğünü, ancak genç sporcunun tedaviye cevap vermediğini belirttiler. Doktorlar, iki gün boyunca makinelerle hayatta tutulan Andras Nagy'ın 3. gün yaşamını yitirdiğini açıkladılar.

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